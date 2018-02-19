Российская хоккеистка объяснила, почему не удалось забить Канаде

Нападающий сборной России Валерия Павлова рассказала о поражении в полуфинале Олимпиады-2018 от Канады (0:5).
– Почему за два матча с канадками на этой Олимпиаде так и не удалось ни разу забить?
– Не хватило хладнокровия. Хочется реализовывать свои моменты, но чего-то не хватает.
– Сборная Канады выкладывалась полностью?
– Мне кажется, что да. Мы начали играть более-менее активно, а не так от обороны, как это было в первом матче на групповом этапе. Соперник от нас такого не ожидал. Игра для нас сложилась лучше, чем первая. Хотя по счету так и не скажешь. Тот же самый.
– При счете 0:1 хороший момент упустила Дергачева.
– Лене не повезло.
– Почему команда остановилась в третьем периоде?
– Подустали, потеряли концентрацию, хотя в раздевалке мы обсуждали, что канадки накатывают из-за спины.
– Чего ждать от матча за третье место?
– Выйдем на него только с боевым настроем. Нам нужны бронзовые медали. (Дмитрий СИМОНОВ)
hant64
Хочется реализовать свои моменты, но чего-то не хватает... Ей подсказать, чего не хватает, или всё же сама знает?
23:44 19 февраля
opepper
Люблю женщин , но с Ковальчуком согласен
18:39 19 февраля
Serenky25
Судьи плохо судили и мы не смогли понять этот лед. Да, еще вчера тренировалось только пять человек, но это мелочи!
18:16 19 февраля
prof75
Что пытаться объяснять? Так бывает: не умеем играть. Что в этом страшного? Научимся, если не будем скидывать свои проблемы на других.
18:13 19 февраля