18:00 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Российская хоккеистка объяснила, почему не удалось забить Канаде

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Нападающий сборной России Валерия Павлова рассказала о поражении в полуфинале Олимпиады-2018 от Канады (0:5).

– Почему за два матча с канадками на этой Олимпиаде так и не удалось ни разу забить?

– Не хватило хладнокровия. Хочется реализовывать свои моменты, но чего-то не хватает.

– Сборная Канады выкладывалась полностью?

– Мне кажется, что да. Мы начали играть более-менее активно, а не так от обороны, как это было в первом матче на групповом этапе. Соперник от нас такого не ожидал. Игра для нас сложилась лучше, чем первая. Хотя по счету так и не скажешь. Тот же самый.

– При счете 0:1 хороший момент упустила Дергачева.

– Лене не повезло.

– Почему команда остановилась в третьем периоде?

– Подустали, потеряли концентрацию, хотя в раздевалке мы обсуждали, что канадки накатывают из-за спины.

– Чего ждать от матча за третье место?

– Выйдем на него только с боевым настроем. Нам нужны бронзовые медали. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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hant64

Хочется реализовать свои моменты, но чего-то не хватает... Ей подсказать, чего не хватает, или всё же сама знает?

23:44 19 февраля

opepper

Люблю женщин , но с Ковальчуком согласен

18:39 19 февраля

Serenky25

Судьи плохо судили и мы не смогли понять этот лед. Да, еще вчера тренировалось только пять человек, но это мелочи!

18:16 19 февраля

prof75

Что пытаться объяснять? Так бывает: не умеем играть. Что в этом страшного? Научимся, если не будем скидывать свои проблемы на других.

18:13 19 февраля

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