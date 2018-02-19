Российская хоккеистка объяснила, почему не удалось забить Канаде

Нападающий сборной России Валерия Павлова рассказала о поражении в полуфинале Олимпиады-2018 от Канады (0:5).

– Почему за два матча с канадками на этой Олимпиаде так и не удалось ни разу забить?

– Не хватило хладнокровия. Хочется реализовывать свои моменты, но чего-то не хватает.

– Сборная Канады выкладывалась полностью?

– Мне кажется, что да. Мы начали играть более-менее активно, а не так от обороны, как это было в первом матче на групповом этапе. Соперник от нас такого не ожидал. Игра для нас сложилась лучше, чем первая. Хотя по счету так и не скажешь. Тот же самый.

– При счете 0:1 хороший момент упустила Дергачева.

– Лене не повезло.

– Почему команда остановилась в третьем периоде?

– Подустали, потеряли концентрацию, хотя в раздевалке мы обсуждали, что канадки накатывают из-за спины.

– Чего ждать от матча за третье место?

– Выйдем на него только с боевым настроем. Нам нужны бронзовые медали. (Дмитрий СИМОНОВ)