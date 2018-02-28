Роман Ротенберг: "Уже посмотрели дизайн чемпионских перстней в честь победы на Олимпиаде"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о том, что сборной России по хоккею будут вручены перстни в честь победы на Олимпиаде.

– Мы уже посмотрели дизайн чемпионских перстней в честь победы на Олимпиаде. Не знаю, когда мы будем их вручать. Их еще надо произвести. Мы же не могли заранее их сделать. Мы только что получили новости, что у нас все пробы чистые, что у нас все хорошо. Как только об этом стало известно, официально восстановили ОКР, вернули флаг. Потихоньку дойдем и до перстней. (Евгений БЕЛОУСОВ)