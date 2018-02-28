Роман Ротенберг: "Будем обсуждать кандидатуру тренера женской сборной"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг положительно оценил работу главного тренера женской сборной России Алексее Чистякове, заявив, что под его руководством команда сделала шаг вперед. Девушки заняли в Пхенчхане 4-е место, впервые в своей истории выйдя в полуфинал Олимпиады.

– Кандидатуру тренера женской сборной мы будем обсуждать с тренерским советом, – сказал Ротенберг. – Команда проделала огромный путь и сделала шаг вперед по сравнению с Сочи. Это тоже важно. Но продолжение работы Чистяковым нужно обсуждать в ФХР. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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