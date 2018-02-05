Павел Дацюк: "Уверены в своих силах. Будем бороться за золото"

Капитан сборной России Павел Дацюк перед вылетом команды на Олимпиаду-2018 сказал, что команда отправляется в Пхенчхан в хорошем настроении. По словам форварда, выставочная игра с Кореей будет полезной с точки зрения выявления нюансов.

- На сборе в Корее доработаем тактику и освоимся на месте, - заявил Дацюк. - До старта чуть ли не больше 10 дней, поэтому матч с Кореей необходим, чтобы увидеть все наши нюансы. Нужно выйти на пик формы.

Настроение хорошее. Хорошо потренировались, провели сбор. Уверены в своих силах. Будем бороться за олимпийское золото. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).