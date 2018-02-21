02:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Буре: "Не думаю о своем рекорде с утра до вечера"

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Бывший нападающий сборной РоссииПавел Буре в интервью "СЭ" признался, что часто вспоминает о полуфинальном матче Игр-1998 с Финляндией (7:4), но не думает о нем с утра до вечера. Вчера исполнилось 20 лет со дня одного из величайших поединков в истории российского хоккея, в котором Буре забросил 5 шайб.

– Часто вспоминаете ту игру? 

– Ну, естественно, – это значимое событие. Но с утра до вечера об этом не думаю (смеется).

– Какая из тех пяти шайб отложилась в памяти?

– Знаете, больше запомнилось то, что полуфинал получился очень интересным. Мы вели в счете, они сравнивали, мы снова выходили вперед и в конце концов добили финнов. И все-таки пять голов – это заслуга не совсем моя, а всей команды. Она у нас сложилась очень дружная, как и тренерский штаб. Все ребята были едины. И каждый выполнял свою задачу. Так уж получилось, что я забил больше всех. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Есть мнение...

Дайте угадаю, иногда Павел думает о том, что променял бы 5 своих шайб в полуфинале ради хотя бы одной шайбы в финале. Это было одно из самых трагических поражений в истории, когда вся наша суперкоманда (и это не ирония) разбилась о чешскую рассчетливость и упертость, а Павел лично тащил шайбы стоя на линии ворот, вместо отыгранного вратаря.

06:11

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