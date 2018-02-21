Павел Буре: "Не думаю о своем рекорде с утра до вечера"

Бывший нападающий сборной России​ Павел Буре в интервью "СЭ" признался, что часто вспоминает о полуфинальном матче Игр-1998 с Финляндией (7:4), но не думает о нем с утра до вечера. Вчера исполнилось 20 лет со дня одного из величайших поединков в истории российского хоккея, в котором Буре забросил 5 шайб.

– Часто вспоминаете ту игру?

– Ну, естественно, – это значимое событие. Но с утра до вечера об этом не думаю (смеется).

– Какая из тех пяти шайб отложилась в памяти?

– Знаете, больше запомнилось то, что полуфинал получился очень интересным. Мы вели в счете, они сравнивали, мы снова выходили вперед и в конце концов добили финнов. И все-таки пять голов – это заслуга не совсем моя, а всей команды. Она у нас сложилась очень дружная, как и тренерский штаб. Все ребята были едины. И каждый выполнял свою задачу. Так уж получилось, что я забил больше всех. (Игорь ЕРОНКО)

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