Оргкомитет Игр-2018 не обращался в сборную России по переносу матча со Словакией из-за урагана

Как стало известно "СЭ", матч Словакия – Россия не перенесут из-за погодных условий.

Организаторы пока не обращались в сборную по этому вопросу, и команда в штатном режиме готовится к игре.

Ранее олимпийский парк в Пхенчхане был закрыт из-за сильного ураганного ветра. Ряд соревнований, включая женскую индивидуальную гонку в биатлоне, были перенесены на более поздний срок.

Напомним, что стартовая встреча мужского хоккейного турнира для российской сборной начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Помимо Словакии, Россия сыграет в групповом турнире с командами Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

14 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

