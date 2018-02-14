11:19 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Оргкомитет Игр-2018 не обращался в сборную России по переносу матча со Словакией из-за урагана

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Как стало известно "СЭ", матч СловакияРоссия не перенесут из-за погодных условий.

 
Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра.Ураган на Олимпиаде в Корее. Эксклюзивное видео

Организаторы пока не обращались в сборную по этому вопросу, и команда в штатном режиме готовится к игре.

Ранее олимпийский парк в Пхенчхане был закрыт из-за сильного ураганного ветра. Ряд соревнований, включая женскую индивидуальную гонку в биатлоне, были перенесены на более поздний срок.

Напомним, что стартовая встреча мужского хоккейного турнира для российской сборной начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Помимо Словакии, Россия сыграет в групповом турнире с командами Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

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shur

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