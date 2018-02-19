"Он был хорошим игроком". Комментатор NBC раскритиковал Войнова

Комментатор телеканала NBC Майк Милбери подверг критике защитника сборной России Вячеслава Войнова. По ходу матча группового турнира Олимпийских игр между Россией и США (4:0) Милбери напомнил, что инцидент с домашним насилием стоит "Лос-Анджелесу" хорошего игрока.

– Он был хорошим игроком, но этот неудачный инцидент стоил "Лос-Анджелесу" хорошего защитника, – сказал по ходу трансляции Милбери.

- Как я уже сказал, отстранение Войнова было правильным решением лиги на 100 процентов, - добавил Милбери в интервью NY Post.

Напомним, что Войнов был признан виновным в домашнем насилии в 2015 году и был приговорен к 90 дням тюремного заключения. НХЛ отстранила хоккеиста от выступлений за "Кингз", после чего он перебрался в СКА. 28-летний защитник играл за "Лос-Анджелес" с 2011 по 2015 год.