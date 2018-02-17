Олимпиада. Россия - США. Запись матча

Cборная России обыграла команду США в матче предварительного раунда хоккейного турнира Олимпиады-2018 – 4:0.

По две шайбы у россиян забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Команда Олега Знарка вместе с тем обеспечила себе первое место в группе B и напрямую вышла в четвертьфинал Игр.

Пара потенциальных соперников сборной России определится в воскресенье после матчей заключительного игрового дня группового турнира. Все расклады – здесь.

Полная запись матча Олимпиады-2018 Россия – США доступна по ссылке ниже.

Трансляция матча Россия – США //

Турнирные таблицы и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь