Олег Знарок: "Капризов улыбается, травмы нет"

Главный тренер сборной России Олег Знарок сказал, что повреждение, полученное форвардом Кириллом Капризовым в выставочном матче против "Спартака" (2:1 ОТ) в рамках подготовки к Олимпиаде-2018, не носит серьезного характера. В начале овертайма нападающий столкнулся с форвардом красно-белых Ильей Каблуковым и был вынужден покинуть лед с посторонней помощью.

- Капризов улыбается, травмы нет, - сказал Знарок.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).

Сборная России перед Олимпиадой победила "Спартак"