Сборная России перед Олимпиадой победила "Спартак"

Сборная России в выставочном матче перед Олимпийскими играми-2018 в овертайме обыграла "Спартак" (2:1). Победную шайбу забросил Алексей Марченко.
За красно-белых играли нападающий ЦСКА Максим Шалунов, а также три хоккеиста СКА – нападающий Илья Каблуков, защитники Артем Зуб и Егор Рыков.
В основное время в составе национальной команды отличился Никита Гусев, у москвичей - Каблуков.
Ранее команда Олега Знарка победила Белоруссию (3:0), а в субботу, 10 февраля, уже в Корее россияне сыграют против хозяев Олимпиады.
Первый матч группового турнира Игр-2018 сборная России проведет 14 февраля против Словакии. 16 февраля россияне встретятся со Словенией, 17 февраля - с США.
Товарищеский матч
Россия - "Спартак" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Каблуков, 17:36 - 0:1. Гусев (Капризов), 33:05 - 1:1. Марченко (Дацюк), 63:21 - 2:1.
Вратари: Шестеркин - Беспалов (Свенссон, 29:06).
Штраф: 8 - 8.
Судьи: Гофман, Оленин.
4 февраля. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 11179 зрителей.
Трансляция матча Россия - "Спартак"
Сборная России – ХК "Спартак" . Гол забил Илья Каблуков.– Хоккей России (@russiahockey) 4 февраля 2018 г.
#RUSSPR #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/7bC2V725nj
1-1 Никита Гусев 👍#RUSSPR #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/tgWA87mBnW– Хоккей России (@russiahockey) 4 февраля 2018 г.
2:1 - Алексей Марченко⚡️#RUSSPR #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/INoAmM6J9S– Хоккей России (@russiahockey) 4 февраля 2018 г.
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Олег Знарок
- Илья Каблуков
- Алексей Марченко
- Никита Гусев
- Максим Шалунов
- Егор Рыков
- Артем Зуб
KonstantinLutsky
Монте-Кристо (Мститель) . Монте-Кристо (Мститель) Только с умными обращаюсь на вы, а не с теми, кто несет ахинею. И причем тут занимался я спортом или нет ? Ты что совсем "ку-ку" ? Чтобы знать о молекулярном устройстве вещества, не надо быть молекулой. Надо просто знать физику. Спорт же я знаю и понимаю, как мало кто. Например, я понимаю, как высока статусность Олимпиады, а ты не понимаешь... У , дорогой, это уже манией величия попахивает, по моему) С гордыми людьми каши не сваришь. Статусность олимпиады. Угу. Чем бы была Пекинская Олимпиада без Усейна Болта.. И чем была Олимпиада в Рио без наших легкоатлетов.. Соревнования по легкой атлетике вообще желания смотреть не было никакого. Статусность, какая там статусность. Статус такой медали падает до уровня чемпионата Европы если еще не ниже... ТОже и хоккея касается. Уровень Кучерова, Кросби, Малкина, вратарей нхловских и тех, что приедут сейчас на Олимпиаду он, конечно, очень близок) статусность блин) Короче , всего вам хорошего дорогой. )
19:52
Andrey6201
Мо-Кри, заканчивай бухать, ушлепоп, "диванный пониматель", сначала проспись и сходи хоть на один матч :(
19:08
Монте-Кристо (Мститель) .
KonstantinLutsky ................. Только с умными обращаюсь на вы, а не с теми, кто несет ахинею. И причем тут занимался я спортом или нет ? Ты что совсем "ку-ку" ? Чтобы знать о молекулярном устройстве вещества, не надо быть молекулой. Надо просто знать физику. Спорт же я знаю и понимаю, как мало кто. Например, я понимаю, как высока статусность Олимпиады, а ты не понимаешь...
19:00
KonstantinLutsky
Монте-Кристо (Мститель), я с Вами на ты не переходил. Вы не в кабаке с друзьями сидите. Если не умеете уважать людей, то лучше это не показывать. Если вам моя точка зрения не близка это не значит , что я "несу бред". Стату Олимпийской медали? Вы спортом занимались или нет? настоящий спортсмен предпочитает соревноваться с сильнейшими. МОжно выиграть но осадочек от того, что соперники значительно слабее, останется.. И свое чувство превосходство и уверенность в правоте не выпячивайте напоказ. Это человека не красит.
18:39
Монте-Кристо (Мститель) .
KonstantinLutsky .................... Бред не неси. Статусность олимпийской медали настолько высока, что плевать, кто участвует на Олимпиаде. Статусность олимпийской медали выше статусности любой другой медали. Даже тех соревнований, где участвуют сильнейшие спортсмены. Исключение только ситуация в футболе. Где действует на олимпиадах ограничение до 23 лет. Это несерьезно. Плюс ЧМ по футболу. Там тоже статусность турнира зашкаливает. Другое дело, что зрелищность хоккейных матчей на Олимпиаде упадет. Но от этого ценность олимпийской медали меньше не станет.
18:27
Монте-Кристо (Мститель) .
Матч смотрел. Смотрел колхозный хоккей сборной колхозной лиги. Полное убожество. Нет слов. Ни комбинаций, ни опасных моментов, Полное отсутствие мысли. Что усугублялось словесным поносом комментаторов. Там тоже полное отсутствие мысли и поток ненужных слов, мало имеющих отношения к происходящему. В конце эти двое сделали вывод, что это вратари мастерски играли. Ха-ха ! Там бы любой перворазрядник на ноль отстоял. Бросков то не было. А если и следовали, то в центр туловища вратарей. Словно у них на животах мишени были нарисованы. Шестеркин пенку пропустил. При этом супербездарно в данном моменте сыграли защитники.
18:14
KonstantinLutsky
Турнир вообще без игроков НХЛ... На мой взгляд, его уровень будет ниже даже, чем уровень чемпионата мира, куда игроки НХЛ приезжают и даже канадцы порой привозят не совсем уж и слабый состав. Вопрос ну и смысл в таком турнире.. Даже если это будет золотая медаль. Какая-то она несерьезная, мне кажется. Как ни крути а украшением Олимпиады зимней много лет был именно хоккей, где играли все сильнейшие...
17:59
S@t
Россия - "Спартак" - 2:1 ОТ- это очень круто! )))
17:54
Владислав2
Не за будьте поцеловать ВВП в попу!!!!!!!
17:53
madstalker
Был на этом "зрелище". Ответ сразу на три вопроса: нет, но хотелось бы... А так ужасно скучный матч, весь извелся на зевоту, ушли после второго периода. Сборная "коней" кривой игрой победила "мясо". За просмотр таких игр зрителям приплачивать надо, а не с них деньги брать за билет. Понятно, что не хотели травмироваться перед ОИ, но никакой комбинационной игры, в отличии от Спартака, вход в зону за счет индивидуальных действий, мысли нет. Если так на ОИ играть будут, то в плей-офф не выдут. Хотя даже смотреть их не буду - у моей сборной герб с орлом и надпись "Россия" на свитере, а не фигня какая-то. Официально надо было бойкот объявлять, а не унижаться - пендосы в 80, мы - в 84, прецеденты были. А так очередное унижение каких-то там атлетов... Ф топку!
17:52
trento
НЕ АХТИ
17:45
gast
какие там золотые медали.. капец
17:44
Shvetsov
Бойтесь, кони! Мы вам еще испортим жизнь в плей-офф.
17:40
Cannavaro
мдааааа......сборная, СБОРНАЯ СТРАНЫ, забивает всего две шайбы клубу, КЛУБУ СЕРЕДНЯКУ? И это накануне Олимпийских Игр?
17:36
Serenky25
Не видел, но три вопроса? 1) Присутствовал ли Генсек на матче? 2) Уводили ли команды с площадки? 3) Играл ли 17 номер?
17:33