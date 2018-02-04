Сборная России перед Олимпиадой победила "Спартак"

Сегодня. Москва. Россия - "Спартак" - 2:1 ОТ. Россияне выиграли второй выставочный матч перед Олимпиадой. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России в выставочном матче перед Олимпийскими играми-2018 в овертайме обыграла "Спартак" (2:1). Победную шайбу забросил Алексей Марченко.

За красно-белых играли нападающий ЦСКА Максим Шалунов, а также три хоккеиста СКА – нападающий Илья Каблуков, защитники Артем Зуб и Егор Рыков.

В основное время в составе национальной команды отличился Никита Гусев, у москвичей - Каблуков.

Ранее команда Олега Знарка победила Белоруссию (3:0), а в субботу, 10 февраля, уже в Корее россияне сыграют против хозяев Олимпиады.

Первый матч группового турнира Игр-2018 сборная России проведет 14 февраля против Словакии. 16 февраля россияне встретятся со Словенией, 17 февраля - с США.

Товарищеский матч

Россия - "Спартак" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Каблуков, 17:36 - 0:1. Гусев (Капризов), 33:05 - 1:1. Марченко (Дацюк), 63:21 - 2:1.

Вратари: Шестеркин - Беспалов (Свенссон, 29:06).

Штраф: 8 - 8.

Судьи: Гофман, Оленин.

4 февраля. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 11179 зрителей.

Трансляция матча Россия - "Спартак"