12:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Норвегия стала соперником России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпиады-2018

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Сборная Норвегии переиграла в овертайме Словению со счетом 2:1 в квалификационном раунде Олимпийских игр-2018. Автором победной шайбы стал защитник Александр Бонсаксен.

В четвертьфинале норвежцы сыграют с Россией. Встреча состоится 21 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хоккей

Олимпийские игры

Квалификационный раунд

Словения - Норвегия - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Урбас - 1 (бол., Муршак), 6:38 - 1:0. Кристиансен - 1 (Реймарк, Бастиансен), 43:06 - 1:1. Бонсаксен - 1 (Россели Ольсен, П. Торесен), 63:06 - 1:2.

Вратари: Крошель - Хауген.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 34 (16+9+8+1) - 25 (9+4+11+1).

Судьи: Верли, Штрикер.

20 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

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КОММЕНТАРИИ (7)
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HarryAngel

не понял. почему не дали досмотреть словению-норвегию на матч ТВ?

13:35

Бах-Родченков союз 321

Ну все Норги,доставайте из чемоданов свои препараты и жрите побольше,вы под прикрытием.

13:08

songaila

В Сочи тоже последняя победа была над норвежцами

13:02

Ded vsegda odet

100% наши в полуфинале. А вот дальше пусть спецы дают прогнозы.

13:00

Ded vsegda odet

Хоть какое то разнообразие. Заказывайте сколько шайб забить, сколько пропустить.

12:58

Braconier

Ну завтра дадут нашим и нервы замотают. Запасаемся валидолом.

12:57

Смерть сусликам

Все пропало, что нам делать. АААААА........

12:57

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