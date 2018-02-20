Норвегия стала соперником России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпиады-2018

Сборная Норвегии переиграла в овертайме Словению со счетом 2:1 в квалификационном раунде Олимпийских игр-2018. Автором победной шайбы стал защитник Александр Бонсаксен.

В четвертьфинале норвежцы сыграют с Россией. Встреча состоится 21 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хоккей

Олимпийские игры

Квалификационный раунд

Словения - Норвегия - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Урбас - 1 (бол., Муршак), 6:38 - 1:0. Кристиансен - 1 (Реймарк, Бастиансен), 43:06 - 1:1. Бонсаксен - 1 (Россели Ольсен, П. Торесен), 63:06 - 1:2.

Вратари: Крошель - Хауген.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 34 (16+9+8+1) - 25 (9+4+11+1).

Судьи: Верли, Штрикер.

20 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады