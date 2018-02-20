Норвегия стала соперником России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпиады-2018

Сборная Норвегии переиграла в овертайме Словению со счетом 2:1 в квалификационном раунде Олимпийских игр-2018. Автором победной шайбы стал защитник Александр Бонсаксен.
В четвертьфинале норвежцы сыграют с Россией. Встреча состоится 21 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Хоккей
Олимпийские игры
Квалификационный раунд
Словения - Норвегия - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Урбас - 1 (бол., Муршак), 6:38 - 1:0. Кристиансен - 1 (Реймарк, Бастиансен), 43:06 - 1:1. Бонсаксен - 1 (Россели Ольсен, П. Торесен), 63:06 - 1:2.
Вратари: Крошель - Хауген.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 34 (16+9+8+1) - 25 (9+4+11+1).
Судьи: Верли, Штрикер.
20 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
HarryAngel
не понял. почему не дали досмотреть словению-норвегию на матч ТВ?
13:35
Бах-Родченков союз 321
Ну все Норги,доставайте из чемоданов свои препараты и жрите побольше,вы под прикрытием.
13:08
songaila
В Сочи тоже последняя победа была над норвежцами
13:02
Ded vsegda odet
100% наши в полуфинале. А вот дальше пусть спецы дают прогнозы.
13:00
Ded vsegda odet
Хоть какое то разнообразие. Заказывайте сколько шайб забить, сколько пропустить.
12:58
Braconier
Ну завтра дадут нашим и нервы замотают. Запасаемся валидолом.
12:57
Смерть сусликам
Все пропало, что нам делать. АААААА........
12:57