МОК разрешил вратарям сборной США оставить изображение Статуи Свободы на шлемах

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить вратарям женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби играть в шлемах, на которых изображена Статуя Свободы, сообщает USA Today. Решение было принято перед матчем против России, который проходит в эти минуты (идет второй период, счет 1:0 в пользу американок).
Ранее американские хоккеистки были проинформированы о том, что вопрос с размещением изображения монумента может подпадать под запрет МОК на демонстрацию политических символов на масках.
Отметим, что перед началом Олимпиады МОК обратился к голкиперу сборной Кореи Мэтту Далтону с требованием сменить изображение на шлеме до начала соревнований. На экипировке голкипера, который родился в Канаде, изображен корейский адмирал Ли Сун Син, внесшего клад в победу над Японией в 1598 году.
Sправедливый
СЕРЖАНТ76 Что и требовалось доказать! ----------------- Согласен! Ты ведь о том, что СЭкс провокатор, а форумчане глупцы в основной своей массе, да? )))
17:53 13 февраля
мечта***
им самим не смешно)))), или со стороны не кому посмотреть на их решение, были бы наши, их уже домой отправили бы за неисполнение решения
17:51 13 февраля
Sправедливый
Это не МОК жжёт, а корры СЭкса жгут.... А плебс хавает, как всегда. ))) А так, новость вообще ни о чём! Гос. символика (и не только) всегда была разрешена на шлемах вратарей. Варламов, как будто играл в Сочи не в шлеме с двуглавым орлом, да и другие вратари также использовали и используют разного рода картинки. Вот демонстрация всякого рода протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды запрещена! Что касается корейского генерала, я уж не знаю, но в любом случае это конкретный человек, боровшийся когда то с кем то... Немцы ведь тоже не могут наносить изображение Гитлера, зато точно могут наносить и наносят символику государства. Так что, успокойтесь... В очередной раз. )))
17:50 13 февраля
СЕРЖАНТ76
Что и требовалось доказать!
17:40 13 февраля
pirat1974
я даже не сомневался, мок жжёт, вроде не одного нарушения не пропускают
17:18 13 февраля
Igrok Igorek
СлабО!
16:40 13 февраля
Весёлый©
Старый шериф в городе!
16:25 13 февраля
HotTab
Я тут подумал... может нашим парным фигуристам, у которых партнеров убрали стоило привезти резиновых кукол из сексшопа... и с ними станцевать)... вроде как евротолерантность)... а нашим на шлемах нужно солнцеворот нарисовать... и велесовы руны... что Мокобесие скажет)...
16:24 13 февраля
top220
Ха-ха, ну кто бы сомневался...Против спонсоров и хозяев всего этого балагана не попрёшь)))
16:11 13 февраля
жек
Хозяева позвонили)
16:08 13 февраля