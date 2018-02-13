16:00 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

МОК разрешил вратарям сборной США оставить изображение Статуи Свободы на шлемах

Вратарь женской сборной США Николь ХЕНСЛИ. Фото AFP
Вратарь женской сборной США Николь ХЕНСЛИ. Фото AFP
10

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить вратарям женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби играть в шлемах, на которых изображена Статуя Свободы, сообщает USA Today. Решение было принято перед матчем против России, который проходит в эти минуты (идет второй период, счет 1:0 в пользу американок).

Ранее американские хоккеистки были проинформированы о том, что вопрос с размещением изображения монумента может подпадать под запрет МОК на демонстрацию политических символов на масках.

Отметим, что перед началом Олимпиады МОК обратился к голкиперу сборной Кореи Мэтту Далтону с требованием сменить изображение на шлеме до начала соревнований. На экипировке голкипера, который родился в Канаде, изображен корейский адмирал Ли Сун Син, внесшего клад в победу над Японией в 1598 году.

Трансляция матча США - Россия

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Sправедливый

СЕРЖАНТ76 Что и требовалось доказать! ----------------- Согласен! Ты ведь о том, что СЭкс провокатор, а форумчане глупцы в основной своей массе, да? )))

17:53 13 февраля

мечта***

им самим не смешно)))), или со стороны не кому посмотреть на их решение, были бы наши, их уже домой отправили бы за неисполнение решения

17:51 13 февраля

Sправедливый

Это не МОК жжёт, а корры СЭкса жгут.... А плебс хавает, как всегда. ))) А так, новость вообще ни о чём! Гос. символика (и не только) всегда была разрешена на шлемах вратарей. Варламов, как будто играл в Сочи не в шлеме с двуглавым орлом, да и другие вратари также использовали и используют разного рода картинки. Вот демонстрация всякого рода протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды запрещена! Что касается корейского генерала, я уж не знаю, но в любом случае это конкретный человек, боровшийся когда то с кем то... Немцы ведь тоже не могут наносить изображение Гитлера, зато точно могут наносить и наносят символику государства. Так что, успокойтесь... В очередной раз. )))

17:50 13 февраля

СЕРЖАНТ76

Что и требовалось доказать!

17:40 13 февраля

pirat1974

я даже не сомневался, мок жжёт, вроде не одного нарушения не пропускают

17:18 13 февраля

Igrok Igorek

СлабО!

16:40 13 февраля

Весёлый©

Старый шериф в городе!

16:25 13 февраля

HotTab

Я тут подумал... может нашим парным фигуристам, у которых партнеров убрали стоило привезти резиновых кукол из сексшопа... и с ними станцевать)... вроде как евротолерантность)... а нашим на шлемах нужно солнцеворот нарисовать... и велесовы руны... что Мокобесие скажет)...

16:24 13 февраля

top220

Ха-ха, ну кто бы сомневался...Против спонсоров и хозяев всего этого балагана не попрёшь)))

16:11 13 февраля

жек

Хозяева позвонили)

16:08 13 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!