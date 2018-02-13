МОК разрешил вратарям сборной США оставить изображение Статуи Свободы на шлемах

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить вратарям женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби играть в шлемах, на которых изображена Статуя Свободы, сообщает USA Today. Решение было принято перед матчем против России, который проходит в эти минуты (идет второй период, счет 1:0 в пользу американок).

Ранее американские хоккеистки были проинформированы о том, что вопрос с размещением изображения монумента может подпадать под запрет МОК на демонстрацию политических символов на масках.

Отметим, что перед началом Олимпиады МОК обратился к голкиперу сборной Кореи Мэтту Далтону с требованием сменить изображение на шлеме до начала соревнований. На экипировке голкипера, который родился в Канаде, изображен корейский адмирал Ли Сун Син, внесшего клад в победу над Японией в 1598 году.

Трансляция матча США - Россия