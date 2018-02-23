Мэт Робинсон: "Канадские хоккеисты подвели свою страну, проиграв немцам на Олимпиаде"

Защитник сборной Канады Мэт Робинсон после полуфинала хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Германии (3:4) отметил, что его команда могла выиграть золотые медали. Спортсмен также добавил, что канадцы подвели свою страну.

– Это тяжелое поражение, мы действительно подвели свою страну сегодня, – цитирует ТАСС Робинсона. – Не думаю, что мы показали максимум на турнире, мы вполне могли выиграть золото.

Сегодня с самого начала мы играли не так, как в предыдущих матчах. Мы позволили сопернику слишком многое, старались вернуться в игру, давили как могли. В третьем периоде перебросали соперника 15:1, но было слишком поздно.

Напомним, что матч за бронзу Олимпиады-2018 Чехия - Канада состоится 24 февраля. Начало - в 15.10 по московскому времени.

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