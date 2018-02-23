Мэт Робинсон: "Канадские хоккеисты подвели свою страну, проиграв немцам на Олимпиаде"

Защитник сборной Канады Мэт Робинсон после полуфинала хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Германии (3:4) отметил, что его команда могла выиграть золотые медали. Спортсмен также добавил, что канадцы подвели свою страну.
– Это тяжелое поражение, мы действительно подвели свою страну сегодня, – цитирует ТАСС Робинсона. – Не думаю, что мы показали максимум на турнире, мы вполне могли выиграть золото.
Сегодня с самого начала мы играли не так, как в предыдущих матчах. Мы позволили сопернику слишком многое, старались вернуться в игру, давили как могли. В третьем периоде перебросали соперника 15:1, но было слишком поздно.
Напомним, что матч за бронзу Олимпиады-2018 Чехия - Канада состоится 24 февраля. Начало - в 15.10 по московскому времени.
alex752
Бедные канадцы, отказались от гарантированного олимпийского серебра, чтобы избежать очевидного поражения от России в финале.
02:02
Бомбардир Нации
Platinum1991...... Не утрете вы нос никому, т.к. играете в финале Олимпиады с Германией) По хоккею! С шайбой! Россия всю Олимпиаду ревела по поводу отстранения лучших и сами же в итоге налетели на свои же грабли. Как Елена Исинбаева говорила, когда ее не допустили на Рио-16? - Кто выиграет золото, они сами сами знают, что они не настоящие чемпионы. Здесь все точно так же. Так что Россия, с "победой" на ОИ-18. Бэтмен когда почувствует, что Россия стала носиком вертеть, мол мы самые лучшие, сделает отмену и опять Канада впереди планеты всей. Ну как всегда в принципе это и было.
23:31 23 февраля
Весёлый®
Напомним, что проигрыш Канады Чехии в матче за бронзу состоится 24 февраля. Начало - в 15.10 по московскому времени)))
22:27 23 февраля
Весёлый®
канадские хоккеисты - кривоногие балерины) рассказывал канадский менеджер, как то те, то другие хоккеисты отказывались примкнуть к еациональной сборной - так вам и надо! проблемы индейцев шерифа (сборную России) не трясут))
22:24 23 февраля
igogohruhru
Ззолото? Да ладно. Как могли канацкие старики и дети выйти в финал? Олимпийская медаль будет большой удачей для ноунеймов.
21:17 23 февраля
Эдуард
А как канадцы Россию то подвели...
21:03 23 февраля
Platinum1991
Грандиозный ПРОВАЛ канадцев это ГРАНДИОЗНЫЙ успех олимпиады! УРА! Желаем нашим хоккеистам в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО! РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ: КТО ВЫИГРАЕТ ХОККЕЙНЫЙ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ? Победит Россия! ПОЧЕМУ ВЫХОД ГЕРМАНИИ В ФИНАЛ - ЭТО не ПРОВАЛ ОЛИМПИАДЫ, а провал канадцев!!! Канадцы всё делали для этого и получили ПРОВАЛ по ЗАСЛУГАМ!!! Поздравляем канадцев с этим ГРАНДИОЗНЫМ и СОКРУШИТЕЛЬНЫМ провалом! А немцев поздравляем с ИСТОРИЧЕСКИМ успехом! Немцы прошли через квалификацию и вот сразу в исторический финал! Для немцев серебро уже достижение, а ЗОЛОТО мы отдаём российским хоккеистам! Пусть в финале победит Россия и утрёт заносчивым и политиканским канадцам их НОС! Остались канадцы с носом и без золота!!! УРА! Это победа Олимпиады и российского хоккея! Российские хоккеисты сражались в каждом матче за золото, а канадцы рассчитывали на АВОСЬ! Пусть теперь чехи укажут канадцам их место и оставят канадцев без медали!
20:35 23 февраля