Кристиан Хенкель: "Белоруссия будет болеть за Россию на Олимпиаде"

Защитник сборной Белоруссии Кристиан Хенкель после поражения от сборной России (0:3) отметил, что такие матчи – это неоценимый опыт и в них можно проверить себя перед чемпионатом мира.

– Такие матчи очень полезны для нашей сборной, тем более с таким соперником, как сборная России, – сказал Хенкель. – Это огромный неоценимый опыт, можно проверить себя перед чемпионатом мира.

– В чем видели шансы сборной Белоруссии во встрече с Россией?

– В первую очередь, в игре от обороны, в командных действиях. Нужно было, чтобы вся пятерка играла вместе. Только так мы могли зацепиться за счет. Все были готовы к тому, что разница в классе есть, и мы будем меньше владеть шайбой, чем соперник. Нам не удалось забить и в этом большой минус, но ребята смотрелись достойно, все сражались, и ни к кому нет претензий.

– На что способна эта сборная России на Олимпиаде?

– Она будет бороться золотые медали, естественно. В этой команде собраны лучшие хоккеисты КХЛ. Все в них верят, и, думаю, Белоруссия тоже будет болеть за Россию.

– Как игралось против таких мастеров, как Дацюк, Ковальчук…

– Отлично. Это большой опыт. Ребята поиграли в НХЛ, были там лучшими. Это лучшие хоккеисты в мире. Нам надо наслаждаться такими играми и учиться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)