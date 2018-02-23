Ковальчуку осталось набрать четыре штрафные минуты, чтобы установить исторический рекорд Олимпиад

Нападающий сборной России Илья Ковальчук, заработавший два удаления во втором периоде полуфинала Олимпиады против Чехии, приблизился к историческому рекорду Игр по штрафному времени. Теперь на счету форварда 51 штрафная минута – он вышел на второе место по этому показателю, обогнав финна Яркко Рууту.

На первой позиции с 54 минутами находится немецкий защитник Эрик Голдманн. Отметим, что Ковальчук мог установить рекорд еще после первого удаления, если бы судьи оценили его фол (удар коленом) большим штрафом. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)