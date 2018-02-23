Ковальчуку осталось набрать четыре штрафные минуты, чтобы установить исторический рекорд Олимпиад

Нападающий сборной России Илья Ковальчук, заработавший два удаления во втором периоде полуфинала Олимпиады против Чехии, приблизился к историческому рекорду Игр по штрафному времени. Теперь на счету форварда 51 штрафная минута – он вышел на второе место по этому показателю, обогнав финна Яркко Рууту.
На первой позиции с 54 минутами находится немецкий защитник Эрик Голдманн. Отметим, что Ковальчук мог установить рекорд еще после первого удаления, если бы судьи оценили его фол (удар коленом) большим штрафом. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Последний Легион
ержан __ Слушать злорадство комментаторов "Матч ТВ" просто стыдно ... Это же не война, ребята, а чехи тоже славяне __________________________________________________________ Только вот чехи - гнилые душой, как и поляки.
13:27
scotioti
С попедой наших! А чехам удачи в игре за бронзу, они достойно играют.
13:08
ержан
Слушать злорадство комментаторов "Матч ТВ" просто стыдно ... Это же не война, ребята, а чехи тоже славяне ...
12:53
M.WOWCHIK
Да,во 2ом периоде он сильно подвёл............Пока худший..........
12:16