Кирилл Капризов: "Большинство очень плохо отыграли"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) посетовал на реализацию большинства.
- Что пошло не так? Наверное, реализация! - заявил Капризов. - У нас были моменты, большинство очень плохо отыграли.
- По уровню игры Словакия удивила?
- Мы ждали, что они будут играть на контратаках. В принципе, так они и забросили две шайбы.
- Если столько говорили, что словаки опасны на контратаках, почему пропустили сразу два гола?
- Вот так вот.
- Расскажите про свою шайбу.
- Да там хорошо бросил, повезло.
- Удивляет, что Словения обыграла США? Столько непредсказуемости на ОИ…
- Да? Я не знаю…
- Запутывает ли победы словаков и словенцев ситуацию в группе?
- Могу лишь поздравить их с успехом. (Игорь РАБИНЕР)
Электросталец
НА СБОРАХ СИДЕТЬ НАДО, богатеи от хоккея!
19:03 14 февраля
Электросталец
а вы вообще не умеете в большинстве разыгрывать лишнего!
19:03 14 февраля
эстонский армеец
А, когда большинство играло хорошо?
18:30 14 февраля