Кирилл Капризов: "Большинство очень плохо отыграли"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) посетовал на реализацию большинства.

- Что пошло не так? Наверное, реализация! - заявил Капризов. - У нас были моменты, большинство очень плохо отыграли.

- По уровню игры Словакия удивила?

- Мы ждали, что они будут играть на контратаках. В принципе, так они и забросили две шайбы.

- Если столько говорили, что словаки опасны на контратаках, почему пропустили сразу два гола?

- Вот так вот.

- Расскажите про свою шайбу.

- Да там хорошо бросил, повезло.

- Удивляет, что Словения обыграла США? Столько непредсказуемости на ОИ…

- Да? Я не знаю…

- Запутывает ли победы словаков и словенцев ситуацию в группе?

- Могу лишь поздравить их с успехом. (Игорь РАБИНЕР)