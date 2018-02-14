18:23 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кирилл Капризов: "Большинство очень плохо отыграли"

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Нападающий сборной России Кирилл Капризов после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) посетовал на реализацию большинства.

- Что пошло не так? Наверное, реализация! - заявил Капризов. - У нас были моменты, большинство очень плохо отыграли.

- По уровню игры Словакия удивила?

- Мы ждали, что они будут играть на контратаках. В принципе, так они и забросили две шайбы.

- Если столько говорили, что словаки опасны на контратаках, почему пропустили сразу два гола?

- Вот так вот.

- Расскажите про свою шайбу.

- Да там хорошо бросил, повезло.

- Удивляет, что Словения обыграла США? Столько непредсказуемости на ОИ…

- Да? Я не знаю…

- Запутывает ли победы словаков и словенцев ситуацию в группе?

- Могу лишь поздравить их с успехом. (Игорь РАБИНЕР)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Электросталец

НА СБОРАХ СИДЕТЬ НАДО, богатеи от хоккея!

19:03 14 февраля

Электросталец

а вы вообще не умеете в большинстве разыгрывать лишнего!

19:03 14 февраля

эстонский армеец

А, когда большинство играло хорошо?

18:30 14 февраля

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