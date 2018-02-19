Канадки вновь разгромили Россию и вышли в финал Олимпиады

Женская сборная Канады разгромила команду России со счетом 5:0 в полуфинале Олимпийского турнира. Напомним, что команды встречались еще на групповой стадии, и та встреча завершилась с аналогичным счетом.

Таким образом, сборная России поборется за бронзу Игр с Финляндией, а канадки в финале сыграют с США.

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Канада – Россия – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Уэйкфилд - 1 (Спунер, Тернбулл), 1:50 - 1:0. Пулен - 2 (Дауст), 23:10 - 2:0. Уэйкфилд - 2 (Фортино, Тернбулл), 41:59 - 3:0. Кларк - 1 (Стэйси, Миккельсон), 42:30 - 4:0. Джонстон - 3 (бол., Дауст, Ирвин), 54:08 - 5:0.

Вратари: Забадос - Тараканова (Александрова, 42:30).

Штраф: 4 - 16.

Броски: 47 (11+14+22) - 14 (6+4+4).

19 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

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