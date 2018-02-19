Канадки вновь разгромили Россию и вышли в финал Олимпиады

Женская сборная Канады разгромила команду России со счетом 5:0 в полуфинале Олимпийского турнира. Напомним, что команды встречались еще на групповой стадии, и та встреча завершилась с аналогичным счетом.
Таким образом, сборная России поборется за бронзу Игр с Финляндией, а канадки в финале сыграют с США.
Олимпийские игры
Женщины
1/2 финала
Канада – Россия – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Уэйкфилд - 1 (Спунер, Тернбулл), 1:50 - 1:0. Пулен - 2 (Дауст), 23:10 - 2:0. Уэйкфилд - 2 (Фортино, Тернбулл), 41:59 - 3:0. Кларк - 1 (Стэйси, Миккельсон), 42:30 - 4:0. Джонстон - 3 (бол., Дауст, Ирвин), 54:08 - 5:0.
Вратари: Забадос - Тараканова (Александрова, 42:30).
Штраф: 4 - 16.
Броски: 47 (11+14+22) - 14 (6+4+4).
19 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления //
Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"
hrenobl68
Судейство хамское, что в нашей игре, что в параллельном полуфинале.У нас Шохиной, чуть голову клюшкой не отрубила бобриха, а там финке колено коленом американка едва не разнесла.И никто не удалился....
20:43 19 февраля
Mao11
А чего, нормально, канадки и американки уже много лет жрут мужские гормоны и гормоны роста и всё это под чутким руководством ВАДА, результат закономерен.
19:42 19 февраля
POLTOS
5:0, 5:0 Теперь Чистяков должен произнести сакраментальную фразу: "Стабильность - признак мастерства!"
19:32 19 февраля
fifa_guru
У- уровень )) мне это напомнило Евро2008. правда стоит признать там хоть кто-то играл в сборной. да и с группы не все выходили в по
19:26 19 февраля
MarkThess
В красоте то хоть обыграли?
17:52 19 февраля
механик39
Не смогли встать с колен .
17:49 19 февраля
Seraffim
Мало кто верил в чудо, его и не произошло, просто другой уровень. Впрочем, попадание в полуфинал,для нас уже успех, если хотим большего, надо развивать этот вид спорта.
17:34 19 февраля
alur66
Смех да и только-в пяти играх на турнире четыре поражения-разница шайб 7-22-игры никакой-и мы еще и на бронзу претендуем? Чудеса женского хоккея да и только.
17:28 19 февраля
shpasic
на коэффициенте 0.99 на Канаду можно было нехило подняться.))
17:28 19 февраля
ОАРовцы -- гоу хоум
В одну калитку!!!!!! О каком "чуде", о каком "сюрпризе" трындела весь 1-й период комментаторша???? Отжучили, как положено по статусу... Впереди -- баранка от скандинавок и, домой -- с большой вязанкой дров....
17:22 19 февраля
Бней Иегуда
Умнички!)) Ждём суперфинал Канада-США!)
17:21 19 февраля
Hero1
По делу проиграли. Не было мысли на поле.
17:19 19 февраля
shpasic
держим уровень.
17:17 19 февраля