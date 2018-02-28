Илья Ковальчук: "Приеду в родной город с золотой медалью Олимпиады"

Олимпийский чемпион-2018 Илья Ковальчук рассказал, что планирует приехать в родную Тверь с медалью Игр. Сборная России выиграла хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане, Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.

- У нас уже завтра игра с "Северсталью", а 4 числа начинается плей-офф. Поэтому надо переключиться с празднеств и готовиться к первому раунду. - сказал Ковальчук.

- Может, в будущем, когда уже закончится чемпионат?

- Таких традиций нет, я думаю, каждый уже поедет к себе в свой родной город и покажет медаль, я это сделаю. (Евгений БЕЛОУСОВ)