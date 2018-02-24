Харийс Витолиньш: "Зачем вы спрашиваете про Шипачева? Хотите нас расшатать или разозлить?"

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш отметил, что подготовка к финальному матчу Олимпиады с Германией проходит в спокойном режиме. По его словам, важно будет сыграть дисциплинированно, передает из Пхенчхана спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Как Германия дошла до финала?

– Они не один матч провели, а хорошо три встречи сыграли. Они играют очень просто, физически довольно сильная команда. Нам нужно быть готовы сыграть в свою игру, дисциплина будет одним из главных факторов, – заявил Витолиньш.

– Не боитесь недооценки?

– Сейчас нагнетать это не надо, но перед игрой мы ребятам покажем, что все ключевые моменты создавались из-за ошибок.

– Сегодня у них был полный расслабон на тренировке.

– Каждый готовится по-своему. Они играли поздно вечером, если бы у нас так была встреча, может быть, мы вообще тренировки не ставили.

– Так рано на Олимпиаде Россия еще не играла, не помешает это?

– Трудно сказать. Ко времени мы все уже привыкли. Просыпаемся в районе девяти, так что получится, что на раскатку поедем. Даже чуть попозже. Все этим маленькие факторы не стоит всерьез рассматривать – у нас ранняя игра, у них ранняя игра. Нам нужно быть уверенным в своих силах, избежать ненужных удалений и выполнять то задание, которое мы им дадим.

– В финале сыграет Кошечкин?

– (смеется).

– Как считаете, не назрела ли ротация состава?

– Все ребята должны быть готовы. До завтрашнего дня нужно дожить, весь состав, который выйдет, будет боевым.

– Кроме фразы "победный состав не меняют", вы можете объяснить, почему Шипачев не вписался в команду?

– Давайте не будем рассуждать о том, кто, как и чего. У нас есть сильный состав, любой, кто должен буде кого-то поменять, встанет на это место и достойно отыграет. Зачем делать сейчас уколы в команду? Это интересно вам, можно будет потом обсудить. Мы сейчас готовимся к игре. Вы спрашиваете: "Почему Шестеркина не хотите поставить?" Но вы же делаете такие движения, что хотите или нас расшатать, или нас разозлить.

– Исход вчерашнего матча решил гений Дацюка с его пасами. Нет ли опасений, что он не успеет восстановиться к финалу? Все-таки 39 лет.

– Мы проделали большую работу. Он чувствует себя очень хорошо физически.

– Как объяснить, что в 39 лет у него самый большой пробег в команде?

– Это хорошо, мы его используем во всех ситуациях.

– Иностранцы выделяет тройку Гусев – Дацюк – Капризов. Согласны, что по качеству игры это звено смотрится лучше остальных?

– Скажу поле финальной игры. Потому что были матчи, когда другие звенья делали результат. То же самое с норвежцами было – у нас четвертое звено забивало. Так что у нас все звенья делают свою работу. Сейчас выделять кого-то было бы неправильно.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь