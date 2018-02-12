Харийс Витолиньш: "Россия не почувствовала, что находится в стане врага"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что национальная команда комфортно чувствует себя в Пхенчхане. По его словам, игрокам необходимо провести пару игр на Олимпиаде, чтобы втянуться.

- Первая тренировка на олимпийском льду прошла интенсивно, нужно было разбегаться, продышаться. Пару игр, и мы втянемся, - сказал Витолиньш. - Главные конкуренты в борьбе за золото? Все команды. Просто нам надо в свой хоккей играть, не допускать недооценки. Понятно, что акцент мы больше делаем на своей игре, главное, самим не ошибаться.

Нет, по первым суткам в Канныне мы не почувствовали, что находимся в стане врага, ничего такого. Все очень комфортно. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, мужской хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне проведут первый матч 14 февраля против Словакии.