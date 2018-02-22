Харийс Витолиньш: "Почему бы Германии не обыграть Канаду?"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш на тренировке команды отметил, что у сборной Германии есть шансы в полуфинальном матче Олимпиады против Канады.
- Нет ли опасений, что матч с Чехией получится похожим на игру со Словакией?
- Единственное – у чехов исполнители намного лучше, мастерство и физическая готовность у них повыше.
- Критически ли важно завтра забросить первым, учитывая манеру игры чехов?
- Это всегда хорошо забить первым, и игра идет так, как ты хочешь.
- Вылет шведов вас шокировал?
- Немножко, да. Но нет энхаэловцев, поэтому все команды стали более равными. Олимпийский турнир становится в чем-то более интересным. У сборных из европейских игроков уровень более-менее одинаковый.
- Немцы способны выбить Канаду?
- А почему бы нет? У канадцев не какие-то сверхъестественные игроки.