Харийс Витолиньш: "Почему бы Германии не обыграть Канаду?"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш на тренировке команды отметил, что у сборной Германии есть шансы в полуфинальном матче Олимпиады против Канады.

- Нет ли опасений, что матч с Чехией получится похожим на игру со Словакией?

- Единственное – у чехов исполнители намного лучше, мастерство и физическая готовность у них повыше.

- Критически ли важно завтра забросить первым, учитывая манеру игры чехов?

- Это всегда хорошо забить первым, и игра идет так, как ты хочешь.

- Вылет шведов вас шокировал?

- Немножко, да. Но нет энхаэловцев, поэтому все команды стали более равными. Олимпийский турнир становится в чем-то более интересным. У сборных из европейских игроков уровень более-менее одинаковый.

- Немцы способны выбить Канаду?

- А почему бы нет? У канадцев не какие-то сверхъестественные игроки.

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