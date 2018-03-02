Харийс Витолиньш: "Что сказал Путину на встрече в Кремле? Ничего"

Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш рассказал о приеме олимпийских чемпионов Президентом России Владимиром Путином в Кремле. По его словам, он ничего не сказал главе государства.
– Оказавшись перед Путиным, что вы ему сказали?
– Ничего. Мы пытаемся забыть Олимпиаду, отогнать эти эмоции, а вы все время нагнетаете. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, на Играх в Пхенчхане россияне взяли золото.
andre4
Наплевательское отношение к своему чемпионату становится визитной карточкой КХЛ! Не понятны потуги конкурировать с НХЛ. До этого далеко. Это как небо и земля. Там бережно относятся к своему первенству, с должным пиететом и уважением. Там никому и в голову не пришло прервать свое первенство на два месяца в угоду другим соревнованиям! Через уважение к своему первенству , есть уважение к своей стране! Не под кого не подстраиваться и прогибаться. Чего мы добились в конечном итоге? Взяли золото , чудом победив немцев которые в отличие от футбола в хоккее далеко не блещут. Победа без флага и гимна во всех справочниках будет значиться не как победа России, а как победа : " Атлетов из России"! Эта вымученная победа ни как не поднимет отечественный хоккей, пока мы будем ставить приоритет международных соревнований над отечественными! Не уважаем себя кто нас будет уважать. И мы видим как две базовые команды соборной, куда в угоду олимпиаде были собраны все игроки сборной поочередно сливают явному аутсайдеру : "Северстали" игры, только лишь из-за того чтобы, их соперником не стало Московское Динамо! Московское Динамо после того потеряло 42 игрока в межсезонье, всеми специалистами нашего хоккея было списано со счетов. Почитайте прогнозы :" Спорт-экспресса" перед началом первенства. Но словно птица Феникс восстало из пепла и после шести туров даже было в лидерах, на зависть всем недругам, которых хватает в том числе и на вашем телеканале в лице комментаторов , которые не стесняются даже выказывать свою антипатию к ним в матчах с финнами( т. е. иностранцами)! Но этого мало и все силы административного ресурса были брошены на то чтобы вместо Динамо в плей-оф вышел Спартак- команда фантом! Которая неоднократно возвращалась из низших лиг не по спортивному принципу, а в целях "целесообразности". Все четыре матча с Динамо этой команды были апофеозом грубого неприглядного подсуживания им со стороны судей. Кто даст ответ почему в решающем матче арбитры не удаляли спартаковцев : а) когда в третьем периоде при ничейном счете не удали игрока за два нарушения при вбрасывание? Хотя это нарушение дается автоматом и динамовцы обращались с этим к ним, но они были глухи, зато когда позже спартак аппелировал к ним по поводу спорного нарушения численного состава со стороны Динамо, наказание последовало незамедлительно! б) Почему не удалили игрока Спартака за удар клюшкой по лицу Варнакова? в) Почему арбитры удали только Тарасова когда он ответил на грубость спартаковца, не увидели... или хотели не увидеть обоюдного удаления. Этот эпизод стал решающий в матче, в большинстве красно- белые забили гол. Но этого судбьм показалось мало. Они продолжали удалять игроков только одной команды уже не стесняюсь в средствах и методах, пока не обеспечили результат. (три подряд удаления у динамовцев)! Браво, с такими методами вы действительно возродите интерес к отечественному хоккею! Я же лично теперь его не смотрю,потому что российский хоккей стал порнухой!
19:30
Thomas_Boy_
Да чего ему можно сказать? Его только ракеты интересуют.
15:38
gibson
"Мы пытаемся забыть Олимпиаду, отогнать эти эмоции, а вы все время нагнетаете." Это что за истерика у Витолиньша? Ну стандартный же вопрос, у всех спрашивают - что вы сказали президенту. Да и какая тут связь? Что значит "пытаемся забыть Олимпиаду"? Стыдно что ли или как? Витолиньш здоров вообще? Видимо напряжение Олимпиады сильно подорвало психологическое состояние нашего тренерского штаба...
14:27