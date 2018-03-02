Харийс Витолиньш: "Что сказал Путину на встрече в Кремле? Ничего"

Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш рассказал о приеме олимпийских чемпионов Президентом России Владимиром Путином в Кремле. По его словам, он ничего не сказал главе государства.

– Оказавшись перед Путиным, что вы ему сказали?

– Ничего. Мы пытаемся забыть Олимпиаду, отогнать эти эмоции, а вы все время нагнетаете. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, на Играх в Пхенчхане россияне взяли золото.