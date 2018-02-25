Гусев вывел Россию вперед, Германия сравняла счет спустя 10 секунд

Нападающий сборной России Никита Гусев отличился в финале Олимпиады-2018 против Германии. Счет стал 2:1 в пользу команды Олега Знарка вперед. Однако спустя 10 секунд немцы сравняли счет - 2:2. Шайбу забросил Доминик Кахун.

Трансляция матча Россия - Германия