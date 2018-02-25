Гусев вывел Россию вперед, Германия сравняла счет спустя 10 секунд

Нападающий сборной России Никита Гусев отличился в финале Олимпиады-2018 против Германии. Счет стал 2:1 в пользу команды Олега Знарка вперед. Однако спустя 10 секунд немцы сравняли счет - 2:2. Шайбу забросил Доминик Кахун.
Трансляция матча Россия - Германия
Sinaron
Шпрота, ты обосрался и тут же переобулся в воздухе?
10:08
Леоныч
НХЛ , благодаря умной системе драфтов, каждый может выиграть у каждого. При нашей системе одна и та же труппа гастролирует по 2-3 командам, у которых появляются деньги. С равными соперниками встречаются раз в месяц или реже. Отсюда-отсутствие навыков борьбы "через не могу". Катати и в КХЛ те же СКА пару раз слили именно в таких, упертых, играх. По тойже причине. Вообще, эта система "гастролей" (сегодня Магнитка, завтра Казань, послезавтра Уфа, потом все сливки -в СКА) - убивает наш хоккей. Нет персонификации (Мальцев-"Динамо", Харламов-ЦСКА, Якушев -"Спартак"). Не за кого глазом и мыслью зацепится.
09:46
Леоныч
НХЛ , благодаря умной системе драфтов, каждый может выиграть у каждого. При нашей системе одна и та же труппа гастролирует по 2-3 командам, у которых появляются деньги. С равными соперниками встречаются раз в месяц или реже. Отсюда-отсутствие навыков борьбы "через не могу". Катати и в КХЛ те же СКА пару раз слили именно в таких, упертых, играх. По тойже причине. Вообще, эта система "гастролей" (сегодня Магнитка, завтра Казань, послезавтра Уфа, потом все сливки -в СКА) - убивает наш хоккей. Нет персониыикации (Мальцев-"Динамо", Харламов-ЦСКА, Якушев -"Спартак"). Не за кого глазом и мыслью зацепится.
09:46
Рига!!!
skoreje vsego vozmjot vashi zoloto no gde obeschannnije 4-1,5-1??:)))
09:26
ержан
Какой-то хоккейный позор ...
09:23
Рига!!!
bugaaaaa....GER zoloto!
09:22