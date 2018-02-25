10:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Гусев и Капризов повторили рекорд олимпийских финалов

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Форвард сборной России Никита Гусев в финальном матче Олимпийских игр против Германии (4:3 ОТ) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Его партнер по звену Кирилл Капризов к победной шайбе добавил три голевых паса.

Начиная с 1992 года, когда олимпийский чемпион стал определяться в финальной игре, только одному хоккеисту удавалось набрать в решающей встрече больше трех очков. В 2002 году два гола и две передачи в матче против сборной США записал на свой счет канадец Джо Сакик. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, набиравшие больше двух очков в олимпийских финалах

Дата

Город

Игрок

Команда

Матч

Очки

24.02.2002

Солт-Лейк-Сити

Джо САКИК

Канада

США – 5:2

4 (2+2)

25.02.2018

Пхенчхан

Никита ГУСЕВ

Россия

Германия – 4:3 ОТ

4 (2+2)

25.02.2018

Пхенчхан

Кирилл КАПРИЗОВ

Россия

Германия – 4:3 ОТ

4 (1+3)

24.02.2002

Солт-Лейк-Сити

Джером ИГИНЛА

Канада

США – 5:2

3 (2+1)
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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxcds

Если НХЛ будет на след играх и у нас каким-то чудом появится нормальный тренер, то мы будем фаворитами игр 100500%. Защита подрастет и уступать уже конкурентам никому не будет, нападение как обычно лучшее в мире (в атаке), вопрос только по центрам, придется на пенсионерах выезжать. Подчистить на последнем рубеже есть кому - наши 2 парня лучшие в мире.

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