Гусев и Капризов повторили рекорд олимпийских финалов

Форвард сборной России Никита Гусев в финальном матче Олимпийских игр против Германии (4:3 ОТ) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Его партнер по звену Кирилл Капризов к победной шайбе добавил три голевых паса.
Начиная с 1992 года, когда олимпийский чемпион стал определяться в финальной игре, только одному хоккеисту удавалось набрать в решающей встрече больше трех очков. В 2002 году два гола и две передачи в матче против сборной США записал на свой счет канадец Джо Сакик. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хоккеисты, набиравшие больше двух очков в олимпийских финалах
|
Дата
|
Город
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Очки
|
24.02.2002
|
Солт-Лейк-Сити
|
Джо САКИК
|
Канада
|
США – 5:2
|
4 (2+2)
|
25.02.2018
|
Пхенчхан
|
Никита ГУСЕВ
|
Россия
|
Германия – 4:3 ОТ
|
4 (2+2)
|
25.02.2018
|
Пхенчхан
|
Кирилл КАПРИЗОВ
|
Россия
|
Германия – 4:3 ОТ
|
4 (1+3)
|
24.02.2002
|
Солт-Лейк-Сити
|
Джером ИГИНЛА
|
Канада
|
США – 5:2
|
3 (2+1)
maxcds
Если НХЛ будет на след играх и у нас каким-то чудом появится нормальный тренер, то мы будем фаворитами игр 100500%. Защита подрастет и уступать уже конкурентам никому не будет, нападение как обычно лучшее в мире (в атаке), вопрос только по центрам, придется на пенсионерах выезжать. Подчистить на последнем рубеже есть кому - наши 2 парня лучшие в мире.
11:04