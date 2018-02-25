Гусев и Капризов повторили рекорд олимпийских финалов

Форвард сборной России Никита Гусев в финальном матче Олимпийских игр против Германии (4:3 ОТ) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Его партнер по звену Кирилл Капризов к победной шайбе добавил три голевых паса.

Начиная с 1992 года, когда олимпийский чемпион стал определяться в финальной игре, только одному хоккеисту удавалось набрать в решающей встрече больше трех очков. В 2002 году два гола и две передачи в матче против сборной США записал на свой счет канадец Джо Сакик. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, набиравшие больше двух очков в олимпийских финалах