Глава Федерации хоккея Германии: "Знарка у нас отлично помнят, мы друзья"

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль отметил, что в стране хорошо помнят главного тренера сборной России Олега Знарка. Специалист в бытность хоккеистом выступал в Германии с 1992 по 2002 год и имеет паспорт гражданина Германии.

- Я знаю, что у Знарка есть немецкий паспорт, - сказал Райндль. - Немецкие газеты тоже в курсе и даже вышли с передовицей: "Олег, Willkommen!" ("Олег, добро пожаловать!" - Прим. "СЭ"). Его у нас отлично помнят, он долго играл в Германии, знаю его сто лет, мы друзья. (Дмитрий СИМОНОВ)

Россия и Германия встретятся в финале олимпийского хоккейного турнира. Игра состоится 25 февраля, начало - в 7.10 по московскому времени.

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