Германия переиграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018

Сборная Германии обыграла в овертайме Швейцарию со счетом 2:1 в квалификационном раунде хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Автором победной шайбы стал нападающий Янник Зайденберг.
В четвертьфинале немцы сыграют со Швецией.
Хоккей
Олимпийские игры
Квалификационный раунд
Швейцария - Германия - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Пфедерль - 1 (бол., Хердлер, Хагер), 1:19 - 0:1. Мозер - 1 (Амбюль, Зутер), 23:40 - 1:1. Зайденберг - 1 (Кахун, Мауэр), 60:26 - 1:2.
Вратари: Хиллер - Аус ден Биркен.
Штраф: 29 - 12.
Броски: 21 (8+7+6+0) - 25 (5+6+12+2).
Судьи: Гржибик, Олунд.
20 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Норвегией
fifa_guru
ростовский свин ладно. поглядим. канада и финны при этих составах условно равны)
19:52 20 февраля
ростовский свин
fifa_guru..по коскинену - в ска на него смехотворная нагрузка выпадает по сезону -в большинстве игр тупо отстоять в рамке50 минут, по матчам ОИ он просто какой то рассеяный,несобранный -играет недостаточно надежно -вот шведские киперы фаст и энрот очень собраны потому уних и 1 шайба в 3 играх...
19:07 20 февраля
ростовский свин
fifa_guru..э ты не внимательно за драфтом этим летом следил: хейскайнен под 3 номером ушел в даллас -укреплять оборону-) а толванена выбрали 30 в нэшвил, если ели в нхл будет так же крут как и кхл то это кража драфта-)Толванен в кхл в первой же игре сделал хет-трик, и в этом сезоне побил рекорд жени кузнецова для игроков до 20 по результативности,бросок с кистей у него классный типа тарасенко,скорость ,катание,руки -нравяться мне такого плана форварды, правда в нхл ему может не хватать мощи...летом надо закачиваться-)
19:04 20 февраля
fifa_guru
ростовский свин коскинен видать постарел. помню в первые годы СКА он еще тащил. про толванена из комментариев начитался. типа уже проявил себя в юниорах. что ж задрафтуют скоро или уже?))
18:56 20 февраля
ростовский свин
fifa_guru..я второй период болел за корею -молодцы от души зажгли ,финны сыграли на 50-60 % ,отсюда корейцам и удавалось их временами прижать, понятное дело финны береглись перед игрой с канадой..Это будет хорошая игра -фаворитов я не вижу 50 на 50, у финнов проблема самая неожиданная -это вратарь -коскинен играет несобранно, в игре со шведами он подвел -вторая шайба его -отбил прямо перед собой несложный бросок -сегодня тоже не выручал...видимо в ска вратарь играет на раслабоне, а финнская модель игры подразумевает что вратарь тащит....думаю об усталости говорить не приходиться финны провели тренировку повышенной интенсивности,по сравнению в обычной тренькой.А вот финские таланты толванен и хейскайнен впечатляют ,толванен вообще красавец -18 летний пацан рулит в команде мужиков.
18:21 20 февраля
fifa_guru
ростовский свин а финны тебя не расстроили? корейцы нервы чуток попортили) только за счет большинства вылезли)
17:54 20 февраля
ростовский свин
shur...да это не сенсация это -у немцев приличная сборная -в этом составе она уже 2 года выходит в пловЧМ,да и со шведами в группе была заруба всего 0-1,я уверен и завтра немцы упруться, как бы для шведов не повторился 2002...тогда они тоже уверенейше шли по сетке и считались чуть ли не главными фаворитами сих то составом полным нхловцев и тут белорусы их грохнули..-
17:48 20 февраля
shur
Это попахивает сенсацией.
17:39 20 февраля