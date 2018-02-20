Германия переиграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018

Сборная Германии обыграла в овертайме Швейцарию со счетом 2:1 в квалификационном раунде хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Автором победной шайбы стал нападающий Янник Зайденберг.

В четвертьфинале немцы сыграют со Швецией.

Хоккей

Олимпийские игры

Квалификационный раунд

Швейцария - Германия - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пфедерль - 1 (бол., Хердлер, Хагер), 1:19 - 0:1. Мозер - 1 (Амбюль, Зутер), 23:40 - 1:1. Зайденберг - 1 (Кахун, Мауэр), 60:26 - 1:2.

Вратари: Хиллер - Аус ден Биркен.

Штраф: 29 - 12.

Броски: 21 (8+7+6+0) - 25 (5+6+12+2).

Судьи: Гржибик, Олунд.

20 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Норвегией