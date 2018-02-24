23:55 24 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Гэри Бэттмен: "Я предлагал МОК перенести хоккей в летние Олимпийские игры"

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Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что предлагал перенести хоккейный турнир в программу летних Олимпийских игр, чтобы игроки лиги могли принимать в нем участие. Отметим, что на Игры в Пхенчхане лига приняла решение не отпускать хоккеистов, чтобы не делать паузу в регулярном чемпионате по финансовым соображениям.

– Я узнавал у МОК, почему они не могут перенести хоккей в летнюю Олимпиаду, – цитирует ESPN Бэттмена. – Мы бы с удовольствием принимали участие в турнире летом. Да и хоккеисты были бы рады поиграть в это время года. Но делать паузу в середине сезона – большая помеха нашему чемпионату.

Гэри Бэттмен: "НХЛ на Олимпиаде-2022? Такие перерывы губительны для лиги"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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докторр

Правильно! А плавание в открытой воде перенести в зимние ОИ!

01:41

Сергей Наталушко

Канадцы выиграли 2 последние олимпиады. Отправят НХЛ на следующую олимпиаду - опять выиграют. Они знают это, и все знают. Так какой смысл делать перерыв в чемпионате? Дают шанс другим выиграть, а другие возмущаются.

01:04

Pablo_75

Ну в общем да, по сути он уже сказал, что в 22-м перерыва тоже не будет.

00:48

Sage

Сука-мразь, возомнившая себя привыше всего на Свете

00:44

Pablo_75

anhora Потрясающая самоуверенность и наглость... ____________________ А чего? Он там хозяин. Никакой МОК, никакая ООН наказать его не в силах. Скорее всего так и будет теперь олимпийский хоккей без НХЛ.

00:43

Thomas_Boy_

Я так-то предлагал на песке играть. Осенью. Двумя шайбами. Что-то не прокатило...

00:41

NapoliFC

И футбол проводить только за полярным кругом.

00:40

anhora

Потрясающая самоуверенность и наглость...

00:28

Serg19700

Ну, да. А футбол в зимние перенести.

23:58 24 февраля

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