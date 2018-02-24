Гэри Бэттмен: "Я предлагал МОК перенести хоккей в летние Олимпийские игры"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что предлагал перенести хоккейный турнир в программу летних Олимпийских игр, чтобы игроки лиги могли принимать в нем участие. Отметим, что на Игры в Пхенчхане лига приняла решение не отпускать хоккеистов, чтобы не делать паузу в регулярном чемпионате по финансовым соображениям.
– Я узнавал у МОК, почему они не могут перенести хоккей в летнюю Олимпиаду, – цитирует ESPN Бэттмена. – Мы бы с удовольствием принимали участие в турнире летом. Да и хоккеисты были бы рады поиграть в это время года. Но делать паузу в середине сезона – большая помеха нашему чемпионату.
Гэри Бэттмен: "НХЛ на Олимпиаде-2022? Такие перерывы губительны для лиги"
докторр
Правильно! А плавание в открытой воде перенести в зимние ОИ!
01:41
Сергей Наталушко
Канадцы выиграли 2 последние олимпиады. Отправят НХЛ на следующую олимпиаду - опять выиграют. Они знают это, и все знают. Так какой смысл делать перерыв в чемпионате? Дают шанс другим выиграть, а другие возмущаются.
01:04
Pablo_75
Ну в общем да, по сути он уже сказал, что в 22-м перерыва тоже не будет.
00:48
Sage
Сука-мразь, возомнившая себя привыше всего на Свете
00:44
Pablo_75
anhora Потрясающая самоуверенность и наглость... ____________________ А чего? Он там хозяин. Никакой МОК, никакая ООН наказать его не в силах. Скорее всего так и будет теперь олимпийский хоккей без НХЛ.
00:43
Thomas_Boy_
Я так-то предлагал на песке играть. Осенью. Двумя шайбами. Что-то не прокатило...
00:41
NapoliFC
И футбол проводить только за полярным кругом.
00:40
anhora
Потрясающая самоуверенность и наглость...
00:28
Serg19700
Ну, да. А футбол в зимние перенести.
23:58 24 февраля