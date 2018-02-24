Гэри Бэттмен: "Я предлагал МОК перенести хоккей в летние Олимпийские игры"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что предлагал перенести хоккейный турнир в программу летних Олимпийских игр, чтобы игроки лиги могли принимать в нем участие. Отметим, что на Игры в Пхенчхане лига приняла решение не отпускать хоккеистов, чтобы не делать паузу в регулярном чемпионате по финансовым соображениям.

– Я узнавал у МОК, почему они не могут перенести хоккей в летнюю Олимпиаду, – цитирует ESPN Бэттмена. – Мы бы с удовольствием принимали участие в турнире летом. Да и хоккеисты были бы рады поиграть в это время года. Но делать паузу в середине сезона – большая помеха нашему чемпионату.

Гэри Бэттмен: "НХЛ на Олимпиаде-2022? Такие перерывы губительны для лиги"