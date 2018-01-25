Геннадий Величкин: "Кошечкин - самый сильный голкипер КХЛ по умению, опыту и навыкам"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин - гордость не только магнитогорского, но и всего отечественного хоккея. Величкин также добавил, что вратарь Василий Кошечкин - самый сильный голкипер КХЛ по умению, опыту и навыкам.

– Сергей шел к Олимпиаде всю жизнь, – сказал Величкин. – Причем несколько возможностей лишился по субъективным причинам, как мы считаем. Мозякин очень напряженно тренировался и работал после травмы. Сегодня он постепенно вкатывается в лучшую форму, и к Олимпиаде будет на пике. Он – гордость не только магнитогорского, но и всего отечественного хоккея.

– Кошечкин – первый номер национальной команды?

– Даже не обсуждается. Это самый сильный вратарь лиги по умению, опыту и навыкам. Надеюсь, свою марку он выдержит на Олимпиаде. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 - здесь.