Франц Райндль: "Русские получат за победу BMW? А Германия - радиоуправляемые машинки"

Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль рассказал о том, что могут получить игроки сборной Германии в случае победы на Олимпиаде. Напомним, немецкие хоккеисты вчера обыграли Канаду (4:3), в финале им предстоит встретиться с Россией.

- Русские получат за победу BMW, а что получит Германия? Ну, разве что игрушечные машинки, радиоуправляемые, - сказал Райндль. - Соберемся вместе и будем их катать. Жжжжж!!! (Дмитрий СИМОНОВ)