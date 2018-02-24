Франц Райндль: "Русские получат за победу BMW? А Германия - радиоуправляемые машинки"

Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль рассказал о том, что могут получить игроки сборной Германии в случае победы на Олимпиаде. Напомним, немецкие хоккеисты вчера обыграли Канаду (4:3), в финале им предстоит встретиться с Россией.
- Русские получат за победу BMW, а что получит Германия? Ну, разве что игрушечные машинки, радиоуправляемые, - сказал Райндль. - Соберемся вместе и будем их катать. Жжжжж!!! (Дмитрий СИМОНОВ)
Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
KongKing
Немецкая хоккейная федерация - организация-банкрот. Денег у них нет, так что никаких материальных премий игрокам не будет. Олимпийские медали вот их награда. Правительство Германии в дела хоккейной или футбольной федерации не вмешивается и самое большое ,что Меркель делает для спортсменов это присылает поздравительные телеграммы или приходит поболеть на матч. Так что немцам даже в случае победы даже Лада Приора не светит.
13:33
MrBastarD80
А унас по деревянной подарить им надо а вместо бмв купить новые школьные автобусы или автомобили детской скорой помощи а то возят на помойках, но царю видней, зачем о народе заботиться, лучше пыль в глаза пустить какой он щедрый деньги народные разбазаривать.
09:54
ghg323.234qrr
Lars Berger Понятия чести, достоинства Родина сама отвергает априори всю ее историю. Само собой и понятия чужой собственности или порядочности ей не известны.
09:24
Apleks
СЭ - продажная газета полная рекламы
09:07
avtomir08
РЕКЛАМА у немцев везде
08:55
Lars Berger
В СЭ есть служба безопасности или противодействия коррупции? Присмотритесь к Дмитрию Симонову. У него все репортажи так или иначе с материальными ценностями связаны. Понятия чести, Родины, достоинства отвергает априори.
08:43