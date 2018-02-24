08:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Франц Райндль: "Русские получат за победу BMW? А Германия - радиоуправляемые машинки"

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Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль рассказал о том, что могут получить игроки сборной Германии в случае победы на Олимпиаде. Напомним, немецкие хоккеисты вчера обыграли Канаду (4:3), в финале им предстоит встретиться с Россией.

- Русские получат за победу BMW, а что получит Германия? Ну, разве что игрушечные машинки, радиоуправляемые, - сказал Райндль. - Соберемся вместе и будем их катать. Жжжжж!!! (Дмитрий СИМОНОВ)

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Россия - Германия: кто выиграет хоккейный финал Олимпиады?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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KongKing

Немецкая хоккейная федерация - организация-банкрот. Денег у них нет, так что никаких материальных премий игрокам не будет. Олимпийские медали вот их награда. Правительство Германии в дела хоккейной или футбольной федерации не вмешивается и самое большое ,что Меркель делает для спортсменов это присылает поздравительные телеграммы или приходит поболеть на матч. Так что немцам даже в случае победы даже Лада Приора не светит.

13:33

MrBastarD80

А унас по деревянной подарить им надо а вместо бмв купить новые школьные автобусы или автомобили детской скорой помощи а то возят на помойках, но царю видней, зачем о народе заботиться, лучше пыль в глаза пустить какой он щедрый деньги народные разбазаривать.

09:54

ghg323.234qrr

Lars Berger Понятия чести, достоинства Родина сама отвергает априори всю ее историю. Само собой и понятия чужой собственности или порядочности ей не известны.

09:24

Apleks

СЭ - продажная газета полная рекламы

09:07

avtomir08

РЕКЛАМА у немцев везде

08:55

Lars Berger

В СЭ есть служба безопасности или противодействия коррупции? Присмотритесь к Дмитрию Симонову. У него все репортажи так или иначе с материальными ценностями связаны. Понятия чести, Родины, достоинства отвергает априори.

08:43

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