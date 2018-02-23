Финал Россия - Германия. Сетка хоккейного турнира Олимпиады

Сегодня сборная России победила Чехию со счетом 3:0 в полуфинале Олимпиады-2018. Соперник россиян определился во втором полуфинале - им стала Германия, которая обыграла Канаду (4:3).
Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018
Квалификационный раунд
20 февраля
6.10 (время московское) США – Словакия – 5:1
10.40 Словения – Норвегия – 1:2 ОТ
15.10 Швейцария – Германия – 1:2 ОТ
15.10 Финляндия – Корея – 5:2
1/4 финала
21 февраля
6.10 Чехия – США – 3:2 Б
10.40 РОССИЯ – Норвегия – 6:1
15.10 Швеция – Германия – 3:4 ОТ
15.10 Канада – Финляндия – 1:0
1/2 финала
23 февраля, пятница
10.40 Чехия – РОССИЯ - 0:3
15.10 Канада – Германия - 3:4
Матч за 3-е место
24 февраля, суббота
15.10 Чехия - Канада
Финал
25 февраля, воскресенье
7.10 РОССИЯ - Германия
alex752
Канадцы слили немцам, чтобы избежать очевидного поражения от России в финале.
02:06
Drek
van der sar Хоккейный турнир без сильнейших хоккеистов мира- это неполноценный турнир. ================================================================================= Так голландцы все золото в коньках выиграли..и вроде не расстраиваются.Ты же голландец, напиши, как они без Юскова и Кулижникова..медальки не тянут.
01:25
Versus67
НЕ...
23:54 23 февраля
Versus67
Жаль. что украина в хоккейный финал вышла. Вмёр хоккей?
23:53 23 февраля
Versus67
Встану рано...всем на зло.
23:50 23 февраля
van der sar
Хоккейный турнир без сильнейших хоккеистов мира- это неполноценный турнир.
22:50 23 февраля
Mon65
Нам так нужна эта Победа!
22:45 23 февраля
Таки да
Немцы победят унтерменьшей.
21:07 23 февраля
oleg_sevan
Гитлер-немец, Меркель-немец, Бах(МОК)-тоже Проиграть в финале немцам мы не можем!!! За всю боль сердец и влагу глаз- Нам ПОБЕДА сейчас в самый раз!!!
20:47 23 февраля
Последний Легион
Вперед, Россия !!!
20:45 23 февраля
ростовский свин
я уверен будет интресный хоккей - ник то не ждал германию так высоко - я уже ничему не удивлюсь в финале...но не хотелось бы...
18:18 23 февраля
normann
В Футболе бы так.
18:08 23 февраля
Lars Berger
Вроде мы - хозяева. В красной форме будем играть!
18:07 23 февраля
Lars Berger
Andrewxyz, скачи отсюда, мил человек...) По-хорошему...) Разит за версту салом...)
18:06 23 февраля
Lex74
Жалко Золушку...
18:05 23 февраля
CanagliaVova
Сбылась мечта идиотов. Теперь на Берлин снова пойдут
18:04 23 февраля
Andrewxyz
FreDDy Kruger, 2018 на дворе, лечись болезный, боярки наверни что ли
17:59 23 февраля
Andrewxyz
gibson, да никак не будут радоваться. Нечему. Шампусика навернут в раздевалке и по домам.
17:59 23 февраля
FreDDy Kruger
Прагу взяли...Теперь и Берлин нужно брать...Как деды НАШИ...Ломать и жечь!!!
17:50 23 февраля
gibson
Даже само провидение издевается. Все сделано для того чтобы наша победа на олимпиаде была девальвирована. Теперь это совершенно другая вывеска. Даже непонято как игрокам радоваться после матча победе над Германией.
17:47 23 февраля
lavric999
А ведь немцы то еле выползли в последнем матче обыграв норвежцев по буллитам! Потом играли в расслабленном режиме и фарт был на их стороне!
17:42 23 февраля
HarryAngel
Если бы вам год назад сказали что в финале ОИ будут немцы и еще какие-то олимпийские атлеты
17:42 23 февраля
tryam
можно не смотреть. хорошо в 7 утра будет
17:42 23 февраля
Уоррент
Хммм 1 - 4 в пользу Германии после двух периодов.... с кем же России играть в финале то предстоит? Какая интрига )))
16:51 23 февраля