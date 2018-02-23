17:35 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Финал Россия - Германия. Сетка хоккейного турнира Олимпиады

Сетка олимпийского хоккейного турнира. Фото "СЭ"
Сетка олимпийского хоккейного турнира. Фото "СЭ"
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Сегодня сборная России победила Чехию со счетом 3:0 в полуфинале Олимпиады-2018. Соперник россиян определился во втором полуфинале - им стала Германия, которая обыграла Канаду (4:3).

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Квалификационный раунд
20 февраля
6.10 (время московское) США – Словакия – 5:1
10.40 Словения – Норвегия – 1:2 ОТ
15.10 Швейцария – Германия – 1:2 ОТ
15.10 Финляндия – Корея – 5:2

1/4 финала
21 февраля
6.10 Чехия – США – 3:2 Б
10.40 РОССИЯ – Норвегия – 6:1
15.10 Швеция – Германия – 3:4 ОТ
15.10 Канада – Финляндия – 1:0

1/2 финала
23 февраля, пятница
10.40 Чехия – РОССИЯ - 0:3
15.10 Канада – Германия - 3:4

Матч за 3-е место
24 февраля, суббота
15.10 Чехия - Канада

Финал
25 февраля, воскресенье
7.10 РОССИЯ - Германия

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КОММЕНТАРИИ (24)
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alex752

Канадцы слили немцам, чтобы избежать очевидного поражения от России в финале.

02:06

Drek

van der sar Хоккейный турнир без сильнейших хоккеистов мира- это неполноценный турнир. ================================================================================= Так голландцы все золото в коньках выиграли..и вроде не расстраиваются.Ты же голландец, напиши, как они без Юскова и Кулижникова..медальки не тянут.

01:25

Versus67

НЕ...

23:54 23 февраля

Versus67

Жаль. что украина в хоккейный финал вышла. Вмёр хоккей?

23:53 23 февраля

Versus67

Встану рано...всем на зло.

23:50 23 февраля

van der sar

Хоккейный турнир без сильнейших хоккеистов мира- это неполноценный турнир.

22:50 23 февраля

Mon65

Нам так нужна эта Победа!

22:45 23 февраля

Таки да

Немцы победят унтерменьшей.

21:07 23 февраля

oleg_sevan

Гитлер-немец, Меркель-немец, Бах(МОК)-тоже Проиграть в финале немцам мы не можем!!! За всю боль сердец и влагу глаз- Нам ПОБЕДА сейчас в самый раз!!!

20:47 23 февраля

Последний Легион

Вперед, Россия !!!

20:45 23 февраля

ростовский свин

я уверен будет интресный хоккей - ник то не ждал германию так высоко - я уже ничему не удивлюсь в финале...но не хотелось бы...

18:18 23 февраля

normann

В Футболе бы так.

18:08 23 февраля

Lars Berger

Вроде мы - хозяева. В красной форме будем играть!

18:07 23 февраля

Lars Berger

Andrewxyz, скачи отсюда, мил человек...) По-хорошему...) Разит за версту салом...)

18:06 23 февраля

Lex74

Жалко Золушку...

18:05 23 февраля

CanagliaVova

Сбылась мечта идиотов. Теперь на Берлин снова пойдут

18:04 23 февраля

Andrewxyz

FreDDy Kruger, 2018 на дворе, лечись болезный, боярки наверни что ли

17:59 23 февраля

Andrewxyz

gibson, да никак не будут радоваться. Нечему. Шампусика навернут в раздевалке и по домам.

17:59 23 февраля

FreDDy Kruger

Прагу взяли...Теперь и Берлин нужно брать...Как деды НАШИ...Ломать и жечь!!!

17:50 23 февраля

gibson

Даже само провидение издевается. Все сделано для того чтобы наша победа на олимпиаде была девальвирована. Теперь это совершенно другая вывеска. Даже непонято как игрокам радоваться после матча победе над Германией.

17:47 23 февраля

lavric999

А ведь немцы то еле выползли в последнем матче обыграв норвежцев по буллитам! Потом играли в расслабленном режиме и фарт был на их стороне!

17:42 23 февраля

HarryAngel

Если бы вам год назад сказали что в финале ОИ будут немцы и еще какие-то олимпийские атлеты

17:42 23 февраля

tryam

можно не смотреть. хорошо в 7 утра будет

17:42 23 февраля

Уоррент

Хммм 1 - 4 в пользу Германии после двух периодов.... с кем же России играть в финале то предстоит? Какая интрига )))

16:51 23 февраля

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