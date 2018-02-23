Финал Россия - Германия. Сетка хоккейного турнира Олимпиады

Сегодня сборная России победила Чехию со счетом 3:0 в полуфинале Олимпиады-2018. Соперник россиян определился во втором полуфинале - им стала Германия, которая обыграла Канаду (4:3).

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Квалификационный раунд

20 февраля

6.10 (время московское) США – Словакия – 5:1

10.40 Словения – Норвегия – 1:2 ОТ

15.10 Швейцария – Германия – 1:2 ОТ

15.10 Финляндия – Корея – 5:2

1/4 финала

21 февраля

6.10 Чехия – США – 3:2 Б

10.40 РОССИЯ – Норвегия – 6:1

15.10 Швеция – Германия – 3:4 ОТ

15.10 Канада – Финляндия – 1:0

1/2 финала

23 февраля, пятница

10.40 Чехия – РОССИЯ - 0:3

15.10 Канада – Германия - 3:4

Матч за 3-е место

24 февраля, суббота

15.10 Чехия - Канада

Финал

25 февраля, воскресенье

7.10 РОССИЯ - Германия

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