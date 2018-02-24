08:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Фазель - о Германии в финале Олимпиады: "Нельзя есть икру каждый день. Можно и колбасой питаться"

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Президент ИИХФ Рене Фазель, комментируя финальный матч Олимпиады-2018, который пройдет между Россией и Германией, отметил, что нельзя есть икру каждый день. Он также добавил, что ему не хватает игроков НХЛ на Играх.

– Разве финал Россия – Германия – это благо для хоккея?

– Вот что еще скажу по поводу Германии. Нельзя есть икру каждый день, можно и колбасой питаться, - сказал Фазель. - Болельщики видели, какие эмоции были в обоих полуфиналах. Да, мне не хватает игроков НХЛ здесь. Но все, что мы можем делать, – это продвигать нашу игру. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. Напомним, немцы в полуфинале обыграли канадцев со счетом 4:3.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Это ты про Спартак что-ли!?

11:33

ержан

Есть можно и нужно всё то, что хочется. Конечно лучше в меру. Тогда и икра пойдёт ...

08:09

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!