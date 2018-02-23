До повторения рекорда Олимпиад Дацюку осталась одна передача

Передача на Никиту Гусева во втором периоде матча против сборной Чехии стала для форварда сборной России Павла Дацюка 20-й голевой в рамках Олимпийских игр. Форвард, дебютировавший на Олимпиаде в 2002 году, поднялся на четвертую строчку в списке лучших ассистентов в истории турнира, отставая от лидирующего трио всего на одну передачу. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты в истории Олимпийских игр

Игрок Команда Матчи Передачи Ср. Валерий ХАРЛАМОВ СССР 18 21 1,17 Вячеслав ФЕТИСОВ СССР 22 21 0,96 Саку КОЙВУ Финляндия 28 21 0,75 Павел ДАЦЮК Россия 28 20 0,70 Матс НЭСЛУНД Швеция 23 19 0,83 Теему СЕЛЯННЕ Финляндия 37 19 0,51

Трансляция матча Чехия - Россия