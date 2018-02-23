12:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

До повторения рекорда Олимпиад Дацюку осталась одна передача

4

Передача на Никиту Гусева во втором периоде матча против сборной Чехии стала для форварда сборной России Павла Дацюка 20-й голевой в рамках Олимпийских игр. Форвард, дебютировавший на Олимпиаде в 2002 году, поднялся на четвертую строчку в списке лучших ассистентов в истории турнира, отставая от лидирующего трио всего на одну передачу. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты в истории Олимпийских игр

Игрок

Команда

Матчи

Передачи

Ср.

Валерий ХАРЛАМОВ

СССР

18

21

1,17

Вячеслав ФЕТИСОВ

СССР

22

21

0,96

Саку КОЙВУ

Финляндия

28

21

0,75

Павел ДАЦЮК

Россия

28

20

0,70

Матс НЭСЛУНД

Швеция

23

19

0,83

Теему СЕЛЯННЕ

Финляндия

37

19

0,51

Трансляция матча Чехия - Россия

4
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КОММЕНТАРИИ (4)
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fanat10

Паша всегда работает на команду, а не на статистику. А статистика это только подтверждает. В этом его отличие от некоторых известных "снайперов". Куч, подражать надо не эгоистам типа Овечкина, Ковальчука и пр., а Дацюку! Выигрывает не тот кто больше всех забьет, а кто забьет больше, чем пропустит

13:54

Последний Легион

Ну Харламов - уникален! Он кстати чехословакам забил победную шайбу в решающем матче ОИ-1976

13:23

Lennon

Давай, Паша, две в финале! Ты один из немногих в этой сборной, кто по-настоящему заслужил золотую медаль!

13:23

.BattleFish.

с Фетисовым ошибка вышла)))

12:55

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