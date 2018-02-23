До повторения рекорда Олимпиад Дацюку осталась одна передача

Передача на Никиту Гусева во втором периоде матча против сборной Чехии стала для форварда сборной России Павла Дацюка 20-й голевой в рамках Олимпийских игр. Форвард, дебютировавший на Олимпиаде в 2002 году, поднялся на четвертую строчку в списке лучших ассистентов в истории турнира, отставая от лидирующего трио всего на одну передачу. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие ассистенты в истории Олимпийских игр
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Валерий ХАРЛАМОВ
|
СССР
|
18
|
21
|
1,17
|
Вячеслав ФЕТИСОВ
|
СССР
|
22
|
21
|
0,96
|
Саку КОЙВУ
|
Финляндия
|
28
|
21
|
0,75
|
Павел ДАЦЮК
|
Россия
|
28
|
20
|
0,70
|
Матс НЭСЛУНД
|
Швеция
|
23
|
19
|
0,83
|
Теему СЕЛЯННЕ
|
Финляндия
|
37
|
19
|
0,51
fanat10
Паша всегда работает на команду, а не на статистику. А статистика это только подтверждает. В этом его отличие от некоторых известных "снайперов". Куч, подражать надо не эгоистам типа Овечкина, Ковальчука и пр., а Дацюку! Выигрывает не тот кто больше всех забьет, а кто забьет больше, чем пропустит
13:54
Последний Легион
Ну Харламов - уникален! Он кстати чехословакам забил победную шайбу в решающем матче ОИ-1976
13:23
Lennon
Давай, Паша, две в финале! Ты один из немногих в этой сборной, кто по-настоящему заслужил золотую медаль!
13:23
.BattleFish.
с Фетисовым ошибка вышла)))
12:55