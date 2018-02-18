Диана Канаева: "Родные рассказали, что вся страна говорит о нашем успехе"

Форвард сборной России Диана Канаева отметила, что родные рассказали ей о том, как дома восприняли первый в истории выход национальной команды в полуфинал Олимпиады.

Женская сборная России в понедельник сыграет с командой Канады в полуфинале Игр в Пхенчхане. Команды встречались на групповом этапе, тогда победу со счетом 5:0 одержали канадки.

– Все хорошо в команде, настроение очень хорошее, потому что вышли в полуфинал. Олимпиада же раз в четыре года бывает, мы должны были швейцаркам долг вернуть за Сочи, - цитирует Канаеву "РИА Новости". - Родные мне звонили, рассказали, что вся страна говорит о нашем успехе, о том, какая это сенсация, что все очень рады. Вся моя большая семья меня поздравила. Считаю, мы хорошо сыграли в группе с канадками. Учитывая, как крупно раньше сборная им проигрывала, то все нормально.

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