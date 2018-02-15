Чехи одержали волевую победу над Кореей на Олимпиаде

Сборная Чехии победила команду Кореи со счетом 2:1 в матче группового турнира Олимпийских игр-2018. Отметим, что по ходу встречи чехи проигрывали 0:1 и смогли отыграться благодаря голам Яна Коваржа и Михала Ржепика.
Олимпийские игры-2018
Группа A
Чехия – Корея – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Чо Мин Хо – 1 (Радунске, Свифт), 7:34 – 0:1. Коварж – 1 (бол., Ржепик, Секач), 11:59 – 1:1. Ржепик – 1 (мен., Бирнер, Францоуз), 16:18 – 2:1.
Вратари: Францоуз – Далтон (58:57).
Штраф: 8 – 6.
Броски: 40 (15+10+15) – 18 (6+4+8).
Судьи: Лемелин, Олунд.
15 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
grey174
Интересно, кто придумал такой громкий заголовок? Корейцы вели в счете всего 4 минуты 25 секунд в начале игры! Далее, по броскам чехи их перебросали более чем в два раза!! Это корейцы еще легко отскочили, а не чехи.....
18:21 15 февраля