Чехи одержали волевую победу над Кореей на Олимпиаде

Сборная Чехии победила команду Кореи со счетом 2:1 в матче группового турнира Олимпийских игр-2018. Отметим, что по ходу встречи чехи проигрывали 0:1 и смогли отыграться благодаря голам Яна Коваржа и Михала Ржепика.

Олимпийские игры-2018

Группа A

Чехия – Корея – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Чо Мин Хо – 1 (Радунске, Свифт), 7:34 – 0:1. Коварж – 1 (бол., Ржепик, Секач), 11:59 – 1:1. Ржепик – 1 (мен., Бирнер, Францоуз), 16:18 – 2:1.

Вратари: Францоуз – Далтон (58:57).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 40 (15+10+15) – 18 (6+4+8).

Судьи: Лемелин, Олунд.

15 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.