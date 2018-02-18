Чехи обыграли швейцарцев и с первого места вышли в 1/4 финала Олимпиады

Сборная Чехии обыграла Швейцарию (4:1) в матче группового турнира Олимпиады-2018. Автором победной шайбы стал Доминик Кубалик. Также в составе чехов дублем отметился Михал Ржепик. Еще одну шайбу на свой счет записал Роман Червенка. Единственный точный бросок в составе проигравших сделал Томас Рюфенахт.

Отметим, что Чехия гарантировала себе первое место в группе A, набрав в трех встречах 8 очков. У занимающей второе место Канады 4 очка и игра в запасе. Швейцария располагается на третьей строчке (3 очка в 3 играх), а Корея - на четвертой позиции (0 очков, игра в запасе).

Матч Канада - Корея, по итогам которого определится итоговое положение команд в квартете A, состоится сегодня, 18 февраля. Начало игры - 15.10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа A

Чехия - Швейцария - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Ржепик - 2 (бол., Эрат, Горак), 7:09 - 1:0. Рюфенахт - 2 (Амбюль, Зутер), 14:47 - 1:1. Кубалик - 2 (Коварж, Коларж), 43:02 - 2:1. Червенка - 1 (п.в., Коларж), 58:40 - 3:1. Ржепик - 3 (п.в., Бирнер, Накладал), 59:11 - 4:1.

Вратари: Францоуз - Хиллер (56:38 - 58:40, 58:54 - 59:11).

Штраф: 10 - 2.

Броски: 28 (8+11+9) - 29 (14+7+8).

Судьи: Айверсон, Оленин.

18 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь