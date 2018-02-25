Брюс Будро - о Капризове: "Надеюсь, КХЛ завтра распадется"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро отметил результативность нападающего сборной России и ЦСКА Кирилла Капризова в финале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018.

- Результативность Капризова в финале Игр? Надеюсь, КХЛ завтра распдается, - приводит журналист Майкл Руссо слова Будро.

Напомним, что Капризов в финальном матче с Германией (4:3) записал на свой счет 4 (1+3) очка.