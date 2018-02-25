21:19 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Брюс Будро - о Капризове: "Надеюсь, КХЛ завтра распадется"

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Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро отметил результативность нападающего сборной России и ЦСКА Кирилла Капризова в финале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018.

- Результативность Капризова в финале Игр? Надеюсь, КХЛ завтра распдается, - приводит журналист Майкл Руссо слова Будро.

Напомним, что Капризов в финальном матче с Германией (4:3) записал на свой счет 4 (1+3) очка.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Весёлый℗

Брюс Будро - о Капризове: "Надеюсь, КХЛ завтра распадется". хорошая шутка от неудачника, ничего не выигравшего не только на международной арене, но и в нхл))

23:46 25 февраля

Adios Amigos R...

Брюс, в твоей Соте нет ни Дацюка ни Гусева, нафига тебе Кирилл? Дыши глубже, пролетая над Фарго и Бемиджи:%))

22:40 25 февраля

Генерал 123

КХЛ не распадётся. Будет гнить и вонять.

22:25 25 февраля

redgy

Tribunal Z, будь проще, он же пошутил, потому что хочет капризова в миннесоту!

22:23 25 февраля

Sage

Тот случай когда солидарен с пиндосами !!!

22:15 25 февраля

SV13

Его бы слова да Богу в уши... Эту пропитанную газом и нефтью лигу исправит только могила... Легче сломать и новую построить...

22:11 25 февраля

Бармалей3000

Гесев, Квпризов, Ковальчук, Войнов НХЛ хочет очень хочет Вас...... остальные.... ждем в КХЛ, аналог АХЛ

22:08 25 февраля

Tribunal Z

Зря он так сказал. Его пожелания вернуться в Америку раньше чем он думает. Да и вообще Америке скоро кердык будет, я про НХЛ вообще молчу, какая лига, если страны не будет

22:02 25 февраля

MVD1969

Лучше уж вы к нам. Когда там локаут намечается?

21:55 25 февраля

Электросталец

зачем в навозный щлак?

21:46 25 февраля

bezik

Юморит пухлый. Хорошо сказал, а Капризову надо в Соту.

21:38 25 февраля

fifa_guru

о, Будро отошел от шутки над Овечкиным)

21:28 25 февраля

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