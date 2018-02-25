Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро отметил результативность нападающего сборной России и ЦСКА Кирилла Капризова в финале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018.
- Результативность Капризова в финале Игр? Надеюсь, КХЛ завтра распдается, - приводит журналист Майкл Руссо слова Будро.
Напомним, что Капризов в финальном матче с Германией (4:3) записал на свой счет 4 (1+3) очка.
- КХЛ
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Миннесота Уайлд
- Брюс Будро
- Кирилл Капризов
Весёлый℗
Брюс Будро - о Капризове: "Надеюсь, КХЛ завтра распадется". хорошая шутка от неудачника, ничего не выигравшего не только на международной арене, но и в нхл))
23:46 25 февраля
Adios Amigos R...
Брюс, в твоей Соте нет ни Дацюка ни Гусева, нафига тебе Кирилл? Дыши глубже, пролетая над Фарго и Бемиджи:%))
22:40 25 февраля
Генерал 123
КХЛ не распадётся. Будет гнить и вонять.
22:25 25 февраля
redgy
Tribunal Z, будь проще, он же пошутил, потому что хочет капризова в миннесоту!
22:23 25 февраля
Sage
Тот случай когда солидарен с пиндосами !!!
22:15 25 февраля
SV13
Его бы слова да Богу в уши... Эту пропитанную газом и нефтью лигу исправит только могила... Легче сломать и новую построить...
22:11 25 февраля
Бармалей3000
Гесев, Квпризов, Ковальчук, Войнов НХЛ хочет очень хочет Вас...... остальные.... ждем в КХЛ, аналог АХЛ
22:08 25 февраля
Tribunal Z
Зря он так сказал. Его пожелания вернуться в Америку раньше чем он думает. Да и вообще Америке скоро кердык будет, я про НХЛ вообще молчу, какая лига, если страны не будет
22:02 25 февраля
MVD1969
Лучше уж вы к нам. Когда там локаут намечается?
21:55 25 февраля
Электросталец
зачем в навозный щлак?
21:46 25 февраля
bezik
Юморит пухлый. Хорошо сказал, а Капризову надо в Соту.
21:38 25 февраля
fifa_guru
о, Будро отошел от шутки над Овечкиным)
21:28 25 февраля