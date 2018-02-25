Американские СМИ назвали оптимальный состав хоккейной сборной России на Олимпиаде

Американское издание ESPN опубликовало оптимальный состав сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, если бы НХЛ отпустила игроков. В составе оказались 18 хоккеистов из НХЛ и всего три представителя КХЛ.

Оптимальный состав сборной России по версии ESPN: нападающие – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Артем Анисимов, Александр Радулов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов; защитники – Иван Проворов, Никита Зайцев, Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов, Алексей Емелин, Дмитрий Куликов; вратари – Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Семен Варламов.

В число запасных включены Павел Бучневич, Вадим Шипачев, Андрей Марков и Алексей Марченко.