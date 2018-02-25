Американские СМИ назвали оптимальный состав хоккейной сборной России на Олимпиаде

Американское издание ESPN опубликовало оптимальный состав сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, если бы НХЛ отпустила игроков. В составе оказались 18 хоккеистов из НХЛ и всего три представителя КХЛ.
Оптимальный состав сборной России по версии ESPN: нападающие – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Артем Анисимов, Александр Радулов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов; защитники – Иван Проворов, Никита Зайцев, Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов, Алексей Емелин, Дмитрий Куликов; вратари – Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Семен Варламов.
В число запасных включены Павел Бучневич, Вадим Шипачев, Андрей Марков и Алексей Марченко.
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- Илья Ковальчук
- Александр Овечкин
- Сборная России (Хоккей)
- Семен Варламов
- Александр Радулов
- Евгений Малкин
- Сергей Бобровский
- Никита Зайцев
- Павел Дацюк
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Владимир Тарасенко
- Артем Анисимов
- Андрей Марков
- Дмитрий Куликов
- Алексей Марченко
- Артемий Панарин
- Дмитрий Орлов
- Евгений Дадонов
- Никита Кучеров
- Вадим Шипачев
- Алексей Емелин
- Владислав Наместников
- Вячеслав Войнов
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Павел Бучневич
- Иван Проворов
gibson
Мало сомнений, что Гусев и Капризов рано или поздно заиграют в НХЛ. С Войновым все понятно, это топ. А вот Кисилевич Олимпиаду к сожалению провалил. Похоже у нас стало на одного хорошего защитника меньше. Гавриков же подтвердил свой класс, я уверен, что он заиграет в НХЛ, причем в Топ4, а в Каламбусе так вообще в первой паре с Джонсон или Веренски. Зуб, Зубарев Яковлев это конечно не уровень, а Нестерову и Марченко еще предстоит доказывать.
05:07
MAPKJIAP
Понятно зачем выложили, чтобы поднасрать тем кто выиграл, не получится, пацаны из нхл очень радовались вчерашней победе как своей и им было очень грустно, что они не часть все этого... Теперь у нас есть команда чемпион из КХЛ, и это победа добавила им уверенности в себе и необыкновенный опыт... Теперь НХЛовцы должны постараться, чтобы стать частью этой команды...
01:54
Kurt
Lars Berger AlexTraktorChel, не согласен. Войнов - реально крут. Он доказал. 00:01 Тоже считаю, что Войнов был лучшим защитником у нас. Нестеров довольно близок к нему. Гавриков тоже в целом неплох. Киселевич, Зуб, Зубарев на своем уровне. Яковлев - без комментариев.
00:23
Упёртый русский
zeromanj Гусева вместо Каучука. Андронова вместо Шипачева. Каблукова вместо Бучневича. Задорова вместо Емели, Гаврикова и Сергачева в запас вместо Маркова и Марченко. ___________ Гусев вместо Ковальчука - да, Андронов вместо Шипачева - да, Бучневича - оставить (или сравнить его на сборе с Капризовым), Емелина с Задоровым сравнить на сборе, Гавриков с Сергачевым вместо Маркова с Марченко - да. И очень неплохая сборная получается. Вратари и крайки - лучшие в мире. Центры - неплохи, защи лучше, чем были в раньше. Тренера хорошего в помощь - и в удачный день можно было бы кого угодно положить, даже Канаду в оптимальном составе.
00:22
Lars Berger
AlexTraktorChel, не согласен. Войнов - реально крут. Он доказал.
00:01
Lars Berger
Весёлый℗, неужели признал победу нашей Команды?!) Ржунемагу...)
23:59 25 февраля
Lars Berger
С Марченко только угадали. Запасным.
23:58 25 февраля
Весёлый℗
"Американские СМИ назвали оптимальный состав хоккейной сборной России на Олимпиаде" - о каком оптимальном составе вякает страна, чья сборная даже за медали не боролась? ржунимагу))
23:56 25 февраля
drJekil
Зато Войнова очень даже бум-бум знают) И не понятно, как это он у них в оптимальный состав просочился... Не уж-то двойные стандарты - у МОК требовали не пускать, а сами вписали. Ай-ай, негодники)
23:51 25 февраля
igogohruhru
К этому списку нельзя относиться серьезно просто потому, что ESPN ничего не знает об КХЛ и кто там играет. Ну то есть вообще ни бум бум!
23:22 25 февраля
drJekil
А зачем этот состав? Терминаторов в альтернативную ветку истории запускать?)) У нас был вполне оптимальный состав, чтобы обыграть звездно-полосатых 4-0. Пусть об этом думают. Вряд ли это последний бойкот Олимпиады нхловцами.
23:17 25 февраля
zeromanj
Гусева вместо Каучука. Андронова вместо Шипачева. Каблукова вместо Бучневича. Задорова вместо Емели, Гаврикова и Сергачева в запас вместо Маркова и Марченко.
23:15 25 февраля
AlexTraktorChel
По обороне не согласен. Сергачев, Задоров сильнее Войнова и Емелина.
23:08 25 февраля