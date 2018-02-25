22:53 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Американские СМИ назвали оптимальный состав хоккейной сборной России на Олимпиаде

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Американское издание ESPN опубликовало оптимальный состав сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, если бы НХЛ отпустила игроков. В составе оказались 18 хоккеистов из НХЛ и всего три представителя КХЛ.

Оптимальный состав сборной России по версии ESPN: нападающие – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Артем Анисимов, Александр Радулов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов; защитники – Иван Проворов, Никита Зайцев, Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов, Алексей Емелин, Дмитрий Куликов; вратари – Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Семен Варламов.

В число запасных включены Павел Бучневич, Вадим Шипачев, Андрей Марков и Алексей Марченко.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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gibson

Мало сомнений, что Гусев и Капризов рано или поздно заиграют в НХЛ. С Войновым все понятно, это топ. А вот Кисилевич Олимпиаду к сожалению провалил. Похоже у нас стало на одного хорошего защитника меньше. Гавриков же подтвердил свой класс, я уверен, что он заиграет в НХЛ, причем в Топ4, а в Каламбусе так вообще в первой паре с Джонсон или Веренски. Зуб, Зубарев Яковлев это конечно не уровень, а Нестерову и Марченко еще предстоит доказывать.

05:07

MAPKJIAP

Понятно зачем выложили, чтобы поднасрать тем кто выиграл, не получится, пацаны из нхл очень радовались вчерашней победе как своей и им было очень грустно, что они не часть все этого... Теперь у нас есть команда чемпион из КХЛ, и это победа добавила им уверенности в себе и необыкновенный опыт... Теперь НХЛовцы должны постараться, чтобы стать частью этой команды...

01:54

Kurt

Lars Berger AlexTraktorChel, не согласен. Войнов - реально крут. Он доказал. 00:01 Тоже считаю, что Войнов был лучшим защитником у нас. Нестеров довольно близок к нему. Гавриков тоже в целом неплох. Киселевич, Зуб, Зубарев на своем уровне. Яковлев - без комментариев.

00:23

Упёртый русский

zeromanj Гусева вместо Каучука. Андронова вместо Шипачева. Каблукова вместо Бучневича. Задорова вместо Емели, Гаврикова и Сергачева в запас вместо Маркова и Марченко. ___________ Гусев вместо Ковальчука - да, Андронов вместо Шипачева - да, Бучневича - оставить (или сравнить его на сборе с Капризовым), Емелина с Задоровым сравнить на сборе, Гавриков с Сергачевым вместо Маркова с Марченко - да. И очень неплохая сборная получается. Вратари и крайки - лучшие в мире. Центры - неплохи, защи лучше, чем были в раньше. Тренера хорошего в помощь - и в удачный день можно было бы кого угодно положить, даже Канаду в оптимальном составе.

00:22

Lars Berger

AlexTraktorChel, не согласен. Войнов - реально крут. Он доказал.

00:01

Lars Berger

Весёлый&#8471;, неужели признал победу нашей Команды?!) Ржунемагу...)

23:59 25 февраля

Lars Berger

С Марченко только угадали. Запасным.

23:58 25 февраля

Весёлый℗

"Американские СМИ назвали оптимальный состав хоккейной сборной России на Олимпиаде" - о каком оптимальном составе вякает страна, чья сборная даже за медали не боролась? ржунимагу))

23:56 25 февраля

drJekil

Зато Войнова очень даже бум-бум знают) И не понятно, как это он у них в оптимальный состав просочился... Не уж-то двойные стандарты - у МОК требовали не пускать, а сами вписали. Ай-ай, негодники)

23:51 25 февраля

igogohruhru

К этому списку нельзя относиться серьезно просто потому, что ESPN ничего не знает об КХЛ и кто там играет. Ну то есть вообще ни бум бум!

23:22 25 февраля

drJekil

А зачем этот состав? Терминаторов в альтернативную ветку истории запускать?)) У нас был вполне оптимальный состав, чтобы обыграть звездно-полосатых 4-0. Пусть об этом думают. Вряд ли это последний бойкот Олимпиады нхловцами.

23:17 25 февраля

zeromanj

Гусева вместо Каучука. Андронова вместо Шипачева. Каблукова вместо Бучневича. Задорова вместо Емели, Гаврикова и Сергачева в запас вместо Маркова и Марченко.

23:15 25 февраля

AlexTraktorChel

По обороне не согласен. Сергачев, Задоров сильнее Войнова и Емелина.

23:08 25 февраля

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