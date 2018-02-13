Алексей Марченко: "На Олимпиаде нам стоит всех опасаться, в каждой игре придется непросто"

Защитник сборной России Алексей Марченко отметил, что очень рад выступить на первой для себя Олимпиаде в Пхенчхане. Он также добавил, что россиянам в каждом матче на турнире придется непросто.

– Что скажете о быте олимпийской деревни?

– На первой Олимпиаде все нравится. Интересно, увидеть других спортсменов. Ощущения совсем другие, – сказал Марченко.

– Что для вас значит выступить на этой Олимпиаде?

– Очень здорово и классно здесь находиться.

– Кого стоит опасаться?

– Всех. Все команды достаточно ровные, и в каждой игре нам придется непросто. Никто не выделяется.

– В какой степени ваше возвращение в КХЛ связано с Олимпиадой?

– Это была одна из причин. Хочется просто помогать команде выигрывать.

– Какая Олимпиада запомнилась из детства?

– Начал играть в хоккей, потому что увидел Игры 1998 года в Нагано. Мы смотрели их с родителями, а потом я попросил их отдать меня в хоккей. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, сборная России на групповом турнире Олимпиады сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).