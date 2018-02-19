Александр Медведев: "Сочетание Гусев - Дацюк - Капризов очень внушительно выглядит"

Первый президент КХЛ Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что смена пятерок - это нормальная практика в хоккее. По его словам, хороший тренер знает, кого и с кем необходимо ставить в одно звено.

– В матче со Словенией Олег Знарок перетряхнул весь состав, поменял звенья, спецбригады. Это сработало?

– Сочетание Гусев – Дацюк – Капризов очень внушительно выглядит. Взаимопонимание у них такое, будто долгие годы вместе играли.

– Но в игре с США похуже получилось.

– Чуть похуже, но все равно шайба у них ходила.

– К чему же тогда готовились два года, если сработало спонтанное перетряхивание звеньев?

– У тройки нападения из СКА все идет, как нужно. А смена пятерок – нормальная практика. Хороший тренер всегда знает, кого, когда и с кем нужно поставить.

– Намекаете на сочинскую Олимпиаду, когда Овечкин с Малкиным играли вместе и ничего у них не ладилось?

– Это была одна из главных загадок – зачем их нужно было ставить вместе. Раздельно у них получается лучше. (Игорь РАБИНЕР)