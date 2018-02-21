Александр Кожевников: "Кубок мира – это коммерческий турнир, а Олимпиада – символ"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на канале "СЭ" на Youtube сравнил два международных турнира – Олимпиаду и Кубок Канады.
– Олимпиада даже без энхаэловцев есть Олимпиада, это символ. А вот, например Кубок Мира или Канады – это коммерческий турнир. (Игорь ЕРОНКО)
В эфире - Кожевников. ВидеоLive "СЭ"
Lars Berger
Есть мнение..., у меня такое впечатление, что Александр приехал к тебе домой с телевизором и "тарелкой", быстренько всё настроил, привязал тебя к стулу, сам стал сзади с "плеткой" и сказал: "Глазей!"...)
18:00 21 февраля
Паласиос
Согласен, что эти ОИ по уровню слабее, чем предыдущие...Нет НХЛ. Но Олимпиада есть Олимпиада. Вряд ли астматики Клебо, Сундбю и саночники с корейцами из шорт-трека сильно гоняют в голове по поводу уровня своих соревнований из-за отсутствия сильнейших россиян! Неприезд НХЛ это проблемы НХЛ и их сборных, а не наша! А Кубок Мира для меня тоже лишь шоу, лишенное всякой мотивации... Сб. Европы, Сев. Америки...Это что такое? Звезд Востока и Запада еще соберите с конкурсами щелчков и забегов!
17:58 21 февраля
Lars Berger
сферический_конь_в_вакууме, просто продолжу мысль... Т.е., и нехчего смотреть другие!..) Правильно?!)))
17:57 21 февраля
сферический_конь_в_вакууме
Кубок Мира (или Канады) - это самый крутой хоккейный турнир.
15:30 21 февраля
Есть мнение...
И что? Мысль не развита до конца. Олимпийский турнир в Пхенчхане - как символ уходящей эпохи? Вот вы Александр всегда с интересом следите за матчами аутсайдеров, ведущих борьбу за право остаться в лиге сильнейших? Вообще не смотрите? Правильно. Потому что это не интересно с точки зрения движения спорта вперёд. Это просто формальность, прописанная в регламенте. К сожалению эта Олимпиада (хоккейная) больше формальность, чем движение вперёд. Нужно что-то менять, чтобы был максимальный спортивный интерес. Какого черта нам глазеть на эти игры доброй воли, в формате которых наша "красная машина" выглядит слегка неуместно.
15:08 21 февраля