Александр Кожевников: "Кубок мира – это коммерческий турнир, а Олимпиада – символ"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на канале "СЭ" на Youtube сравнил два международных турнира – Олимпиаду и Кубок Канады.

– Олимпиада даже без энхаэловцев есть Олимпиада, это символ. А вот, например Кубок Мира или Канады – это коммерческий турнир. (Игорь ЕРОНКО)

В эфире - Кожевников. ВидеоLive "СЭ"