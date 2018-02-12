14:18 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Сборная России по фигурному катанию получила серебряные медали

Результаты командных соревнований по фигурному катанию. Фото "СЭ"
Результаты командных соревнований по фигурному катанию. Фото "СЭ"

На медальной площади Пхенчхана состоялась торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам командного турнира по фигурному катанию. Сборную России наградили серебряными медалями.

Напомним, в составе сборной России выступали: Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев
 

Победу в командном турнире по фигурному катанию одержали канадцы, бронзу завоевали американцы.

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