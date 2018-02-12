Сборная России по фигурному катанию получила серебряные медали

На медальной площади Пхенчхана состоялась торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам командного турнира по фигурному катанию. Сборную России наградили серебряными медалями.
Напомним, в составе сборной России выступали: Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев.
Победу в командном турнире по фигурному катанию одержали канадцы, бронзу завоевали американцы.
Главное на Олимпиаде-2018 // Календарь и схема хоккейного турнира Олимпиады – здесь //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Алина Загитова