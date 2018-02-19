Пападакис - про проблемы с платьем на Олимпиаде: "Произошел мой самый страшный кошмар"

Француженка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, отметила, что по ходу короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане​ она испытала свой самый страшный кошмар. Напомним, у спортсменки при выполнении одного из элементов часть топа сильно задралась, обнажив грудь.

- Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать, - отметила Пападакис.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018