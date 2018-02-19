Пападакис - про проблемы с платьем на Олимпиаде: "Произошел мой самый страшный кошмар"

Француженка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, отметила, что по ходу короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане она испытала свой самый страшный кошмар. Напомним, у спортсменки при выполнении одного из элементов часть топа сильно задралась, обнажив грудь.
- Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать, - отметила Пападакис.
zyelvvyien3r
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
11:35
шило в филейных частях родченков
По-моему, там и 6+ - не страшно...
11:21
СЕРЖАНТ76
Костюм сделал пападакис.
10:56
Сильвербой
Да ладно, на что там смотреть!? Если бы там хотябы "троечка" выпала, а то так, прыщ!!!
09:40