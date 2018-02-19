09:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Пападакис - про проблемы с платьем на Олимпиаде: "Произошел мой самый страшный кошмар"

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Сегодня. Пхенчхан. Габриэла ПАПАДАКИС и Гийом СИЗЕРОН.У претендентки на золото обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде (18+)

 

Француженка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, отметила, что по ходу короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане​ она испытала свой самый страшный кошмар. Напомним, у спортсменки при выполнении одного из элементов часть топа сильно задралась, обнажив грудь.

- Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать, - отметила Пападакис.

 

 

 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (4)
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zyelvvyien3r

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

11:35

шило в филейных частях родченков

По-моему, там и 6+ - не страшно...

11:21

СЕРЖАНТ76

Костюм сделал пападакис.

10:56

Сильвербой

Да ладно, на что там смотреть!? Если бы там хотябы "троечка" выпала, а то так, прыщ!!!

09:40

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