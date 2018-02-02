Нина Мозер: "Обвинить Столбову можно, только оболгав ее"

Тренер пары Ксения Столбова/ Федор Климов Нина Мозер полностью уверена в том, что фигуристка не нарушала антидопинговых правил. По словам специалиста, ее подопечную до сих пор ни в чем не обвинили.

В конце января Столбова не вошла в список атлетов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Олимпийский комитет России (ОКР) направил в международную организацию письмо, потребовав разъяснить причины решения по Столбовой.

- Мы все знаем, что у Ксении честное имя и перед спортом она чиста, - цитирует "Р-Спорт" Мозер. - Уверена, об этом знают и в МОК, иначе бы они уже уведомили нас о своих мотивах не приглашать олимпийскую чемпионку Сочи на Олимпиаду в Пхенчхан. Но Ксению по-прежнему ни в чем не обвинили, потому что сделать это можно только оболгав ее. К ней никогда не было нареканий по части соблюдения антидопинговых правил.

Мы могли бы тоже написать еще одно письмо в МОК, но я человек, который думает практично, я не люблю сотрясать воздух своими эмоциями и считаю, что подобные вопросы должны решаться в правовом поле. Только статус "олимпийского атлета из России" не позволяет отстаивать Ксению юридически, потому что российский спортсмен без флага и гимна, увы, бесправен перед Международным олимпийским комитетом.

Вчера пришло приятное известие из CAS об оправдании наших спортсменов, но мы не можем обратиться в суд в Лозанне, потому что Ксению никто ни от каких турниров не отстранял. Поэтому она продолжает готовиться в Москве к чемпионату мира, хотя, руководствуясь спортивным принципом, должна бы сейчас вместе со своим партнером Федором Климовым работать на предолимпийском сборе в Японии.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 ферваля.