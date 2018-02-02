Нина Мозер: "Обвинить Столбову можно, только оболгав ее"

Тренер пары Ксения Столбова/ Федор Климов Нина Мозер полностью уверена в том, что фигуристка не нарушала антидопинговых правил. По словам специалиста, ее подопечную до сих пор ни в чем не обвинили.
В конце января Столбова не вошла в список атлетов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Олимпийский комитет России (ОКР) направил в международную организацию письмо, потребовав разъяснить причины решения по Столбовой.
- Мы все знаем, что у Ксении честное имя и перед спортом она чиста, - цитирует "Р-Спорт" Мозер. - Уверена, об этом знают и в МОК, иначе бы они уже уведомили нас о своих мотивах не приглашать олимпийскую чемпионку Сочи на Олимпиаду в Пхенчхан. Но Ксению по-прежнему ни в чем не обвинили, потому что сделать это можно только оболгав ее. К ней никогда не было нареканий по части соблюдения антидопинговых правил.
Мы могли бы тоже написать еще одно письмо в МОК, но я человек, который думает практично, я не люблю сотрясать воздух своими эмоциями и считаю, что подобные вопросы должны решаться в правовом поле. Только статус "олимпийского атлета из России" не позволяет отстаивать Ксению юридически, потому что российский спортсмен без флага и гимна, увы, бесправен перед Международным олимпийским комитетом.
Вчера пришло приятное известие из CAS об оправдании наших спортсменов, но мы не можем обратиться в суд в Лозанне, потому что Ксению никто ни от каких турниров не отстранял. Поэтому она продолжает готовиться в Москве к чемпионату мира, хотя, руководствуясь спортивным принципом, должна бы сейчас вместе со своим партнером Федором Климовым работать на предолимпийском сборе в Японии.
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 ферваля.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180202/1131916130.html
ap0112
"потому что российский спортсмен без флага и гимна, увы, бесправен перед Международным олимпийским комитетом" по-моему, это первый человек, который понял, хотя и столь поздно, что отказ от флага = это не просто унижение, но и имеет вполне конкретные юридические последствия - спортсмен передается из под юрисдикции ОКР в комиссию Фурнейрон, и жаловаться ему не на что и некому
18:17