Нина Мозер: "Когда увидела российский флаг, заплакала"

Тренер российских фигуристов Нина Мозер подчеркнула, что не смогла сдержать слез, увидев российские флаги на трибунах во время выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в командном турнире на Олимпиаде-2018.

Российский дуэт показал лучший результат в короткой программе. В произвольной их заменят Наталья Забияко и Александр Энберт. По словам Мозер, изначально планировалось выступление Ксении Столбовой и Федора Климова, но пара не поехала на Игры в Пхенчхан, поскольку Столбова не получила от МОК приглашения.

- Когда я уезжала из дворца, я сказала: "К большому сожалению, мои планы нарушены, потому что Ксения в произвольной была бы незаменима, - сказала Мозер.

- Сегодня были на трибуны российские флаги, в основном корейцы с ними стояли. Вас это удивило? Что ребята говорили?

- Ребята ничего не говорили, они думали о своих выступлениях. У меня впервые в жизни такая эмоция была - я заплакала. Когда вышла и увидела, что на трибунах происходит, мне стало обидно.

- Вас инструктировали по поводу того, чтобы не фотографироваться с болельщиками с российскими флагами?

- Мы в "аквариуме" фигурного катания, в своей закрытой зоне.

- Приходилось настраивать ребят перед выступлением?

- Они настолько себя "накрутили", что даже пришлось их немного останавливать, желание было слишком велико. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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