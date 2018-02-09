12:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Нина Мозер: "Когда увидела российский флаг, заплакала"

Сегодня. Пхенчхан. Фанаты российских фигуристов. Фото REUTERS Нина МОЗЕР. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Пхенчхан. Фанаты российских фигуристов. Фото REUTERS
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Тренер российских фигуристов Нина Мозер подчеркнула, что не смогла сдержать слез, увидев российские флаги на трибунах во время выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в командном турнире на Олимпиаде-2018.

Российский дуэт показал лучший результат в короткой программе. В произвольной их заменят Наталья Забияко и Александр Энберт. По словам Мозер, изначально планировалось выступление Ксении Столбовой и Федора Климова, но пара не поехала на Игры в Пхенчхан, поскольку Столбова не получила от МОК приглашения.

- Когда я уезжала из дворца, я сказала: "К большому сожалению, мои планы нарушены, потому что Ксения в произвольной была бы незаменима, - сказала Мозер

- Сегодня были на трибуны российские флаги, в основном корейцы с ними стояли. Вас это удивило? Что ребята говорили?

- Ребята ничего не говорили, они думали о своих выступлениях. У меня впервые в жизни такая эмоция была - я заплакала. Когда вышла и увидела, что на трибунах происходит, мне стало обидно. 

- Вас инструктировали по поводу того, чтобы не фотографироваться с болельщиками с российскими флагами?

- Мы в "аквариуме" фигурного катания, в своей закрытой зоне. 

- Приходилось настраивать ребят перед выступлением?

- Они настолько себя "накрутили", что даже пришлось их немного останавливать, желание было слишком велико. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Результаты и календарь соревнований - здесь // 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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lennuci

А не своим ли заморским ученикам Мозер вдруг решила за денежку подыграть?

22:58

shur

Tribunal Z А чего плакать? Надо было сжать зубы и плюнуть через плечо.________________ Никакого уважения, псевдопатриот.

15:26

Tribunal Z

А чего плакать? Надо было сжать зубы и плюнуть через плечо.

15:11

Щас спою

Бах чмо

12:04