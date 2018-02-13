Максим Траньков: "Если бы выступал в Пхенчхане, дал бы Коляде леща"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков раскритиковал выступление Михаила Коляды в командном турнире на Играх-2018 в Пхенчхане. Российский одиночник в короткой программе стал восьмым, а в произвольной – вторым. В итоге сборная России завоевала серебро.
- Что я сказал бы Мише Коляде? Так кататься нельзя, - заявил Траньков вэфире ОКР ТВ. - Видимо, он не понял, что такое командный турнир. Если хочешь стать чемпионом и голоден до побед, надо настраиваться вдвое сильнее. Выходить и так кататься на Олимпиаде – это не лучший вариант.
После его выступления сказал: "Слава богу, что не выступаю на этом командном турнире".
Увидел бы его в раздевалке - дал бы леща.
Загитова - бриллиант. А коляде нужна помощь профессора Мишина //
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Как Коляда оставил Медведеву и Загитову без золота //
Не в коляде дело. Был ли у россиян шанс стать первыми?
Аксель6.0
Оставьте Мишу в покое, нельзя его убивать, лучше от этого не будет
12:06
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05
NATALI11
Так ты хотел в этом команднике участвовать..............
11:16