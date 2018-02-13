Максим Траньков: "Если бы выступал в Пхенчхане, дал бы Коляде леща"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков раскритиковал выступление Михаила Коляды в командном турнире на Играх-2018 в Пхенчхане. Российский одиночник в короткой программе стал восьмым, а в произвольной – вторым. В итоге сборная России завоевала серебро.

- Что я сказал бы Мише Коляде? Так кататься нельзя, - заявил Траньков вэфире ОКР ТВ. - Видимо, он не понял, что такое командный турнир. Если хочешь стать чемпионом и голоден до побед, надо настраиваться вдвое сильнее. Выходить и так кататься на Олимпиаде – это не лучший вариант.

После его выступления сказал: "Слава богу, что не выступаю на этом командном турнире".

Увидел бы его в раздевалке - дал бы леща.

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