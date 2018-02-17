Евгений Рукавицын: "Результатом Алиева я удовлетворен"

Евгений Рукавицын, тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева, остался доволен выступлением спортсмена на Олимпиаде в Пхенчхане. Проводящий первый сезон на взрослом уровне Алиев стал седьмым на Играх-2018.

– В целом результатом я удовлетворен, – цитирует ТАСС Рукавицына. – Все-таки седьмое место на первой Олимпиаде, в дебютном взрослом сезоне. Но ошибки мы должны исправлять, довести до ума, чтобы не допускать их снова.

Я бы сказал, что он допустил нелепое падение с тулупа. И тот момент, когда он задел бортик, его сбил. Но молодец, собрался и все доделал.

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