Евгений Плющенко - о сборной России: "Тот случай, когда серебро дороже золота"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил сборную России по фигурному катанию с серебром Олимпиады-2018 в командном турнире. Россия, которую представляли Михаил Коляда, Алина Загитова, Евгения Медведева, дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, завоевала серебро, уступив Канаде.

"Ребята,поздравляю! Тот случай, когда серебро дороже золота!" - написал Плющенко в Инстаграме.

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