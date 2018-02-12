20:23 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Евгений Плющенко - о сборной России: "Тот случай, когда серебро дороже золота"


Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил сборную России по фигурному катанию с серебром Олимпиады-2018 в командном турнире. Россия, которую представляли Михаил КолядаАлина ЗагитоваЕвгения Медведева, дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий СоловьевНаталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, завоевала серебро, уступив Канаде.

"Ребята,поздравляю! Тот случай, когда серебро дороже золота!" - написал Плющенко в Инстаграме.

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