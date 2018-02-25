17:03 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Евгений Плющенко: "Хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было все-таки ехать на эту Олимпиаду?"

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что сборная России по хоккею исполнила мечту каждого из нас, завоевав золото Олимпиады в Пхенчхане. Последний раз команда играла в финале Игр в 1998 году, однако тогда проиграла в финале Чехии (0:1).

- Эту победу мы ждали 26 лет! Теперь хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было все-таки ехать на эту Олимпиаду? Ребята наши – олимпийские чемпионы! Сбылась мечта их жизни и мечта каждого из нас! Ура!, - написал Плющенко в Инстаграме.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (24)
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MAPKJIAP

Все ниже подписавшиеся, я вас не знаю, пошли вон=)))

02:52

Boleijj protiv

Какая-то сборная ОAR победила сборную Германии в финале хоккейного турнира. Да каждый бомж понимает, что это уровень ОИ 1930, когда побеждали всякие англичане.

19:45 25 февраля

Edelveys79

Господин Плющ, я вас перестал уважать после Сочи! Халявной медальки захотелось.... Сами не катались, и пацана не пустили...

19:43 25 февраля

SS-1525-Sergey

Конечно есть и таких не мало. ОARовцы это навсегда, когда будут говорить, как Ковальчук, что Россия была в сердце. Пусть покажет, что от неё отказ подписал и официальный медальный зачёт сборной России!

19:32 25 февраля

NF

Есть Евгений, есть...

19:30 25 февраля

lapp

elvira.kabo "У спортсменов жизнь одна" - сказала тренер Тарасова - Да ты что? А у всех остальных минимум по три бонусных

18:59 25 февраля

Serenky25

Некоторые медийные личности и спортсмены такую хрень несут, что из них команду можно собрать! (((:

18:18 25 февраля

Самуэльслн

Я подозревал, что у него с эрудиций не все в порядке, но чтобы было так печально у него с головой ((((

18:16 25 февраля

Углем топим

Аргус) Да есть у меня, не надо было ехать на нее, и на следующие не нужно ездить ,и деньги по 15 миллионов не надо этим жуликам переводить, потрать их дома лучше на детей тех же 17:51........... Двумя руками за!!! Нечего там было делать.

18:08 25 февраля

lexx2_

Дядя Женя, ты дурак?

18:04 25 февраля

andrushek

Сами-то что сделали для страны, диванные эксперты?

18:02 25 февраля

Аргус)

Да есть у меня, не надо было ехать на нее, и на следующие не нужно ездить ,и деньги по 15 миллионов не надо этим жуликам переводить, потрать их дома лучше на детей тех же

17:51 25 февраля

tiger 1972

Рано радуетесь ,должны найти допинг,вот тогда все станет ясно ,они там что нибудь еще придумают.

17:46 25 февраля

elvira.kabo

"У спортсменов жизнь одна" - сказала тренер Тарасова "Сбылась мечта их жизни" - сказал какой то бывший спортсмен "Работайте братья" - сказал лейтенант Могомед Нурбагандов

17:42 25 февраля

Garry1979

да уж вопрос один: зачем было ехать на Олимпиаду?

17:34 25 февраля

shpasic

JonLord, Бабасюк - это кто?

17:31 25 февраля

bvp

Вопросов море.

17:29 25 февраля

DimEnzo

Да, есть вопросик, так зачем все-таки поехали?

17:27 25 февраля

ValeraK

Вопрос один: "Кто понесет наш флаг на закрытии?" Или флаг не доехал?

17:23 25 февраля

Булл

Еще один псевдо патриот одиночного катания вылез! Евгений в армию сходи может там тебя научят флаг и родину любить по настоящему !

17:19 25 февраля

Dominator777

И все равно ОАР своим присутствием на олимпийском шабаше унизили Россию, и плюнули в душу миллионам болельщиков. Ну, а врученные МОК жестянки - они и есть жестянки и в базарный день цена им в пол гроша.

17:19 25 февраля

Kortvv

Вопросов нет, кроме одного - зачем было ехать на эту Алимпиаду?

17:15 25 февраля

JonLord

Да, Женя. Надо было послать на Лимпияду только Бабасюк с Загитовой, лыжников, да хоккеистов. Остальное - шлак

17:14 25 февраля

Boleijj protiv

Вот против таких упырей как Плющенко болел, болею и буду болеть против. Их неудача - наша победа!

17:12 25 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!