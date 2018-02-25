Евгений Плющенко: "Хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было все-таки ехать на эту Олимпиаду?"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что сборная России по хоккею исполнила мечту каждого из нас, завоевав золото Олимпиады в Пхенчхане. Последний раз команда играла в финале Игр в 1998 году, однако тогда проиграла в финале Чехии (0:1).

- Эту победу мы ждали 26 лет! Теперь хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было все-таки ехать на эту Олимпиаду? Ребята наши – олимпийские чемпионы! Сбылась мечта их жизни и мечта каждого из нас! Ура!, - написал Плющенко в Инстаграме.

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Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018