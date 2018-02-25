Евгений Плющенко: "Хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было все-таки ехать на эту Олимпиаду?"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что сборная России по хоккею исполнила мечту каждого из нас, завоевав золото Олимпиады в Пхенчхане. Последний раз команда играла в финале Игр в 1998 году, однако тогда проиграла в финале Чехии (0:1).
- Эту победу мы ждали 26 лет! Теперь хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было все-таки ехать на эту Олимпиаду? Ребята наши – олимпийские чемпионы! Сбылась мечта их жизни и мечта каждого из нас! Ура!, - написал Плющенко в Инстаграме.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
MAPKJIAP
Все ниже подписавшиеся, я вас не знаю, пошли вон=)))
02:52
Boleijj protiv
Какая-то сборная ОAR победила сборную Германии в финале хоккейного турнира. Да каждый бомж понимает, что это уровень ОИ 1930, когда побеждали всякие англичане.
19:45 25 февраля
Edelveys79
Господин Плющ, я вас перестал уважать после Сочи! Халявной медальки захотелось.... Сами не катались, и пацана не пустили...
19:43 25 февраля
SS-1525-Sergey
Конечно есть и таких не мало. ОARовцы это навсегда, когда будут говорить, как Ковальчук, что Россия была в сердце. Пусть покажет, что от неё отказ подписал и официальный медальный зачёт сборной России!
19:32 25 февраля
NF
Есть Евгений, есть...
19:30 25 февраля
lapp
elvira.kabo "У спортсменов жизнь одна" - сказала тренер Тарасова - Да ты что? А у всех остальных минимум по три бонусных
18:59 25 февраля
Serenky25
Некоторые медийные личности и спортсмены такую хрень несут, что из них команду можно собрать! (((:
18:18 25 февраля
Самуэльслн
Я подозревал, что у него с эрудиций не все в порядке, но чтобы было так печально у него с головой ((((
18:16 25 февраля
Углем топим
Аргус) Да есть у меня, не надо было ехать на нее, и на следующие не нужно ездить ,и деньги по 15 миллионов не надо этим жуликам переводить, потрать их дома лучше на детей тех же 17:51........... Двумя руками за!!! Нечего там было делать.
18:08 25 февраля
lexx2_
Дядя Женя, ты дурак?
18:04 25 февраля
andrushek
Сами-то что сделали для страны, диванные эксперты?
18:02 25 февраля
Аргус)
Да есть у меня, не надо было ехать на нее, и на следующие не нужно ездить ,и деньги по 15 миллионов не надо этим жуликам переводить, потрать их дома лучше на детей тех же
17:51 25 февраля
tiger 1972
Рано радуетесь ,должны найти допинг,вот тогда все станет ясно ,они там что нибудь еще придумают.
17:46 25 февраля
elvira.kabo
"У спортсменов жизнь одна" - сказала тренер Тарасова "Сбылась мечта их жизни" - сказал какой то бывший спортсмен "Работайте братья" - сказал лейтенант Могомед Нурбагандов
17:42 25 февраля
Garry1979
да уж вопрос один: зачем было ехать на Олимпиаду?
17:34 25 февраля
shpasic
JonLord, Бабасюк - это кто?
17:31 25 февраля
bvp
Вопросов море.
17:29 25 февраля
DimEnzo
Да, есть вопросик, так зачем все-таки поехали?
17:27 25 февраля
ValeraK
Вопрос один: "Кто понесет наш флаг на закрытии?" Или флаг не доехал?
17:23 25 февраля
Булл
Еще один псевдо патриот одиночного катания вылез! Евгений в армию сходи может там тебя научят флаг и родину любить по настоящему !
17:19 25 февраля
Dominator777
И все равно ОАР своим присутствием на олимпийском шабаше унизили Россию, и плюнули в душу миллионам болельщиков. Ну, а врученные МОК жестянки - они и есть жестянки и в базарный день цена им в пол гроша.
17:19 25 февраля
Kortvv
Вопросов нет, кроме одного - зачем было ехать на эту Алимпиаду?
17:15 25 февраля
JonLord
Да, Женя. Надо было послать на Лимпияду только Бабасюк с Загитовой, лыжников, да хоккеистов. Остальное - шлак
17:14 25 февраля
Boleijj protiv
Вот против таких упырей как Плющенко болел, болею и буду болеть против. Их неудача - наша победа!
17:12 25 февраля