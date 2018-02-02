"Это большое счастье". Плющенко - о вердикте CAS по российским спортсменам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказал мнение, что оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) для российских спортсменов - это большое счастье, так как многие спортсмены были лишены олимпийских медалей, завоеванных на Играх-2014 в Сочи.

- Оправдательный вердикт CAS - это большое счастье, ведь многих наших спортсменов лишили олимпийских медалей Игр в Сочи, - приводит ТАСС слова Плющенко. - И на месте спортсменов я был бы очень счастлив. Люди готовились, люди трудились, были чистыми, а их дисквалифицировали на всю жизнь.

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх в Сочи. Их результаты на Олимпиаде-2014 восстановлены.

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