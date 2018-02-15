Эксклюзив "СЭ". "Они просто еще сырые!" Татьяна Тарасова - о неудаче фигуристов

Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала о причинах неудачи российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Пара заняла четвертое место и осталась без медалей на Олимпийских играх-2018. Тарасова добавила, что спортсмены еще не готовы к большим победам.
– В чем главная причина этого четвертого места?
– Причина в катании.
– Максим Траньков сказал, что была неудачная произвольная программа. На ваш взгляд, ошиблись ли ребята в выборе музыки?
– Это не они выбирают музыку. Дело все было не в музыке. Музыка не имеет уже никакого отношения, когда ты подходишь к Олимпийским играм. Они просто еще сырые для такой большой победы. Вот и все. Они еще не разносторонние, но они будут такими, когда они пройдут такой путь, как прошла Алена Савченко. Сегодня они должны были исполнить свои технические элементы, которые они умеют делать, но сегодня не сложилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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- Татьяна Тарасова
- Татьяна Волосожар/Максим Траньков
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Алена Савченко/ Бруно Массо
Vitalich-57
Ха, когда они начали каать "рок-н-рол" с выражением лиц как у Турман и Траволты в "Криминальном чтиве" стало понятно все их состояние и что они не "зажгут". Пси-хо-ло-гия!
10:50
fan18
У нас что в сборной нет психолога? Кто их так накрутил? Трясущиеся русские фигуристы - это просто позор какой-то. Бог с ними с медалями, нужно просто достойно держаться. На Жене Тарасовой просто лица не было, как будто ее на расстрел вывели. Пусть у Ирины Родниной спросят, как она столько олимпиад выиграла и не тряслась никогда.
10:04
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ajccio ///// Что смотреть? Только быдлатлон , только хардкор! А вообще запас был такой ,что те 2-3 балла бонуса от судеек для дюамелихи в КП роли не должны были играть ,надо было делать свои элементы, ну прыжок-то они всегда делали четко, а тут вместо трех Женя скрутила всего два, вот и минус порядка 5 баллов к общей оценке. Ладно сложный выброс вещь такая, что никогда не знаешь ,что будет с выездом. Делай чисто тройной прыжок и были бы с медалями.
09:37
valjetcka
Ага, пусть пройдут путь Савченко, поменяют гражданство и трех партнеров. Тарасова больше всех кричала, что нам - россиянам - наплевали в душу своими решениями лишить флага и гимна. Я сколько ее комментов слушала, везде полный восторг от иностранцев и ненатуральные и скупые похвалы в адрес наших. Очень жаль что Женя и Володя просто "перегорели". Теперь их засклоняют так же, как Коляду.
09:34
Джон....Сильвер
LEHAAAAAAAAA - Можно было скоропостижно всем заболеть! И нас бы не тронули! Но, смотреть теперь на это унижение тотальное - сил нету! Еще этот Газпром питерский в полном дерьме! Интересно, кого после такого в КХЛ эти идиоты собираются заманивать?
09:32
Kisusha
Чем меньше медалей получат тем лучше. А то у нас принято в стране, спортсменам за счёт народа дарить дорогие машины и платить огромные премиальные...// Так обещали же уже отстраненным выплатить премиальные в размере олимпийских как если бы они выиграли ОИ, хотя там еще бабушка надвое сказала выиграли ли бы они. Тот же Шипулин в своей нынешней форме максимум на бронзу мог рассчитывать в личных гонках.
09:32
алахми
Очень мудрая Тарасова. Я тоже считаю, что им нужно было катать произвольную. Для того, чтобы стать увереннее и показать судьям себя, еще раз заявить о себе. Тренеры в командном первенстве не раз ошибались, не упростили программу одиночнику в короткой, потом видимо погнались за медалью для резервистов. А если бы наш фигурист снова провалился и не хватило бы пару балов, то и серебра могли не получить. Я почему то, еще тогда подумал, что так может произойти. Они повели себя, как звезды, но они только восходящие и лишний прокат на олимпиаде, это огромный опыт.
09:31
Ajccio
Ошибки были, да, золото и серебро недостижимо было после этого проката. Но почему все молчат, что канадцев вытянули на третье место??? Их вытянули в короткой, а наших подопустили в произвольной.... Системы судейства меняются - результат нет! КАК И ЖЕЛАНИЯ ЧТО-ТО ЕЩЁ СМОТРЕТЬ НА ЭТОЙ ОЛИМПИАДЕ....
09:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Не согласен с ТАТ! Сырые это как-то размыто и вообще непонятно. Они уже кое- что выигрывали ,имеют сложнейшие программы и их исполняют. В чем сырость????? Так сказанула для красного от расстройства. Вон Алена только с пятой поппытки ОИ взяла и то где-то повезло. А тут первая ОИ , да еще и последними катать. когда реальные шансы взять золото, тут любой очумеет и отсыреет.
09:22
LEHAAAAAAAAA
Джон....Сильвер. Официального бойкота делать не надо иначе дисквалификация на 8 лет, но можно было бы дать разнарядку сверху спортсменам что бы они сами от поездки отказались. Тогда бы и бойкот получился и претензий никаких
09:20
LEHAAAAAAAAA
Чем меньше медалей получат тем лучше. А то у нас принято в стране, спортсменам за счёт народа дарить дорогие машины и платить огромные премиальные...
09:17
Джон....Сильвер
Провал даже там, где должны были быть 100% медали. Уже нет уверенности и в Загитовой с Медведевой, а про хоккей даже говорить не хочу! Скорей бы закончилось это кошмарище! Ну зачем надо было туда ехать? Бойкотировали и жили бы спокойно, чем смотреть на эту безнадегу!
09:17
redgy
В команде они участвовали вообще-то. А если она про ПП, то за золото все равно не поборолись бы, а так хоть еще 2 человека заработали серебро!)
09:10
barbos-68
Сырые,неготовые для больших побед...вот сейчас "сухая" 15 летняя Загитова выйдет и порвёт всех на британский флаг--как тогда Тарасова умничать будет?
09:05
echo2011
Всегда так-одни сырые,другие,наоборот,возрастные.Главное -найти оправдание. В чем причина четвертого места-в катании.Что случилось с лодкой "Курск"-она утонула...
09:03
mallwen
Силы экономили перед личными выступлениями. Молодцы - сэкономили.
08:59